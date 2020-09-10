Куценко отправил Климову пахать в поле

В инстарам-аккаунте Климовой появилось несколько снимком с отдыха. На кадрах, опубликованных накануне, актриса запечатлена во время завтрака в отеле. Екатерина не стала ретушировать фотографии, поэтому предстала перед поклонникам максимально естественной: без макияжа и заспанным лицом.
Гляда на кадры, сложно поверить, что Климовой 43 года. Это отметили и поклонники, которые в очередной раз наградили артистку комплиментами. "Красота такая", "О какие ноги", "Изящно и без позерства", "Вы просто утреннее солнышко", – написали пользователи Сети.
В комментариях также отметился Гоша Куценко, который с нетерпением ждет Климову на работе. "Хватит отдыхать! Давай в поле! Пахать!", – призвал актер.
Дело в том, что Екатерина и Гоша задействованы в спектакле "Любовные письма", на который зрители придут в культурный центр ЗИЛ уже 22 сентября. Вероятно, актер беспокоится, успеет ли его коллега отрепетировать постановку.
Напомним, недавно "Дни.ру" писали, что Климова воссоединилась с бывшим мужем ради дочери. Экс-супругов заметили на торжестве.
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