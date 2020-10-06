Новый турецкий сериал переплюнет "Великолепный век"

Свежая теленовелла вышла на экраны 28 сентября. Картину транслирует турецкий телеканал TRT1. Пока только два эпизода проекта увидели свет, между тем эксперты и критики уже пророчат сериалу "Пробуждение: Великие сельджуки" огромную популярность.
Сразу же после премьеры картина стала резонансной. В Сети сериал назвали "проектом года". Ленту хвалили за отличный актерский состав, шикарные костюмы и декорации. Первый эпизод сериала "Пробуждение: Великие сельджуки" получил отличный зрительский рейтинг.
Отметим, что теленовелла стала единственным турецким сериалом, который попал в рейтинг составленный швейцарской исследовательской компанией The WIT. Проект "Пробуждение: Великие сельджуки" оказался в списке еженедельных мировых хитов. Отметим, что премьерный эпизод ленты на турецком языке на "Ютуб" за неделю набрал около пяти миллионов просмотров. В России у теленовеллы уже есть поклонники.
События сериала "Пробуждение: Великие сельджуки" разворачиваются в XI веке. В центре повествования Мелик-шаха I – сын и приемник Алп-Арслана, султан династии Великих Сельджукидов. Главную роль в теленовелле играет актер Бугра Гюльсой.
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