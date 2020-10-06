Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Вторник
6 октября
Лента новостей
17:16
Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми
17:16
Фантомное: Алена Рапунцель после ухода с "Дома-2" все равно продолжает драться
17:06
"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни
16:56
Своя миссия: зачем Меган Маркл и принцу Гарри лететь в Африку
16:56
Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики
16:49
Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
16:44
"Это уму непостижимо": актриса Яковлева об игре судьбами невесток
16:40
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
16:33
Жителей Тюмени два часа пугал мужчина с ножом
15:48
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
15:48
Новый турецкий сериал переплюнет "Великолепный век"
15:46
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии
15:41
"У нас были материальные трудности": Крутой впервые показал сына от первого брака
15:21
"Стоило и разбитых коленей, и ссадин": новый любовник не пощадил Варнаву
15:12
"Будет править экономикой мира": трехлетний сын Собчак поразил способностями
15:02
Не было шансов остаться в живых: шокирующие подробности гибели мужчины в ДТП со звездой "Холостяка"
15:00
"Нужно что-то делать": звезда сериала "Гадалка" сообщила о падении на дно
14:59
Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила
14:36
В Подольске мужчина выгуливал собаку и наткнулся на мертвого младенца
14:30
"Люди жрать хотят!": Плющенко взбесил голодных россиян своим огненным авто
14:26
Россияне молятся за здоровье Корчевникова
14:20
Хилькевич намекнула на развод
14:18
Вскрылось странное поведение Конкина на фоне слухов об убийстве дочери
14:12
В Свердловской области загорелось здание торгового центра
13:45
Депрессия и комплекс маленького человека: актер "Ольги" сообщил о моральном разложении
13:45
В Хабаровском крае умер занесенный в Красную книгу тигр
13:44
Семья погибшего Захарова намерена отобрать у Ефремова последнее
13:44
Била себя в грудь: Аронова увела женатого мужчину из семьи
13:39
Армен Джигарханян обратился к жене: Ударь меня
13:24
Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
13:09
В аварии под Дмитровом пострадали люди
13:04
Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом
13:00
56-летняя Азиза сообщила о беременности: Постоянно мучил токсикоз
12:54
"В подметки ей не годится": Кончаловского разнесли в пух и прах за сравнение жены с Чуриковой
12:39
К чему привели акции протеста в Киргизии
12:31
Под Воронежем загорелась исправительная колония
12:12
Володин и Медведчук обсудили межпарламентское сотрудничество России и Украины
12:05
"Майор КГБ в шляпе!": сериал о гибели группы Дятлова привел экспертов в бешенство
12:03
"Пришло время познакомить вас": Ляйсан Утяшева объявила о пополнении в семействе
11:53
Вирусолог о второй волне COVID-19 в России: Будет более жесткой
11:40
Шатунову запретили исполнять песни "Ласкового мая"
11:26
Звезды сериала "Гадалка" в шоке от поступка Первого канала
11:01
Скончался знаменитый радиоведущий Рубен Акопян
10:51
"Какие хорошенькие!": звезда "Папиных дочек" впервые показала лица сыновей
10:42
В Москве на территории предприятия нашли труп
10:40
"Очень тяжело": оказавшаяся с ребенком и без работы Захарова начала на всем экономить
10:39
Тимати довел до слез Решетову своим решением
10:36
Коронавирусом в России заболели еще 11,6 тысячи человек
10:26
Зеленского обвинили в предательстве украинцев: Удалось всех обмануть
10:14
Володина напугала россиян прогнозом развития пандемии коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
Экономист: Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Сериалы
Новый турецкий сериал переплюнет

Новый турецкий сериал переплюнет "Великолепный век"

Кадр youtube.com
Новый турецкий сериал обещает стать следующим телехитом. Лента "Пробуждение: Великие сельджуки", по мнению критиков, побьет рекорд картины "Великолепный век".
прочитано 733 раза

Свежая теленовелла вышла на экраны 28 сентября. Картину транслирует турецкий телеканал TRT1. Пока только два эпизода проекта увидели свет, между тем эксперты и критики уже пророчат сериалу "Пробуждение: Великие сельджуки" огромную популярность.

ПО ТЕМЕ

76-летняя Валиде-султан из сериала "Великолепный век" собралась под венец

Беременная звезда сериала "Великолепный век" заикнулась о свадьбе

Великолепный век – 4 сезон (сериал)

Сразу же после премьеры картина стала резонансной. В Сети сериал назвали "проектом года". Ленту хвалили за отличный актерский состав, шикарные костюмы и декорации. Первый эпизод сериала "Пробуждение: Великие сельджуки" получил отличный зрительский рейтинг.

Отметим, что теленовелла стала единственным турецким сериалом, который попал в рейтинг составленный швейцарской исследовательской компанией The WIT. Проект "Пробуждение: Великие сельджуки" оказался в списке еженедельных мировых хитов. Отметим, что премьерный эпизод ленты на турецком языке на "Ютуб" за неделю набрал около пяти миллионов просмотров. В России у теленовеллы уже есть поклонники.

События сериала "Пробуждение: Великие сельджуки" разворачиваются в XI веке. В центре повествования Мелик-шаха I – сын и приемник Алп-Арслана, султан династии Великих Сельджукидов. Главную роль в теленовелле играет актер Бугра Гюльсой.

Автор: 6 октября 2020, 15:48 Источник: yenisafak.com ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лиона
Ответить
Вместо того, чтобы бойкотировать фашистскую Турцию по всем направлениям и всем миром, вы сериалы рекламируете. До революции русские дрались с турками, потому что было понятие чести, а сейчас что ? Как можно вообще воспринимать этих отсталых фанатиков и убийц ? Видела я ихние фрагменты сериалов, примитивщина и ложь о несуществующих у них достоинствах .
1

Популярные темы форума

Политика

Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
К чему привели акции протеста в Киргизии
Зеленского обвинили в предательстве украинцев: Удалось всех обмануть
Зачем Тихановская хочет встретиться с Путиным

Шоу-бизнес

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Она старуха!": морщинистая Наташа Королева шокировала своим видом

Скандал с изменой негативно сказался на внешности певицы
Шоу-бизнес

"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"

Певица высказалась о громкой аварии
Шоу-бизнес

"Стоило и разбитых коленей, и ссадин": новый любовник не пощадил Варнаву

Артистка не была к такому готова
Шоу-бизнес

"Люди жрать хотят!": Плющенко взбесил голодных россиян своим огненным авто

Фигурист слишком много рассказывет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Трудолюбивая девочка": партнер Тодоренко нашел ей замену
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+