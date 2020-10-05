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"Худышка!": Хмельницкая в купальнике поразила Куценко

Алена Хмельницкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Алена Хмельницкая восхитила Гошу Куценко. Актер похвалил внешний вид коллеги по цеху.
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Алена Хмельницкая в начале следующего, 2021 года, отпразднует 50-летие. Знаменитость находится в прекрасной физической форме и выглядит намного моложе своих лет.

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Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

В личном микроблоге Хмельницкая опубликовала снимок, созданный на курорте. Знаменитость вместе с подругой Дарьей Фекленко позирует на живописном фоне. Артистки облачены в купальники.

Кадр Алены Хмельницкой с отдыха оценил актер Гоша Куценко. "Худышки!" – написал он в комментариях. Артистка поспешила поправить артиста: "Не худышки, а стройняшки!".

Хмельницкая активно следит за весом и внешним видом. Артистка любит спорт и не представляет свою жизнь без движения. "В юности у меня были видеокассеты с аэробикой Джейн Фонды, потом начались фитнес-клубы, а последние восемь лет после рождения Ксюши я остановилась на йоге", - рассказывала артистка ранее. Не забывает Алена посещать силовые тренировки и пилатес.

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Публикация от Алена Хмельницкая актриса (@alxmel)

Занятия йогой помогают Алене Хмельницкой избавиться от негативных эмоций. После урока актриса чувствует эмоциональный подъем.

Как писали "Дни.ру", не так давно звезда стала крестной мамой. Алена Хмельницкая также выложила фотографию с самого таинства.

Автор: 5 октября 2020, 17:38 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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