"Жалкое зрелище": Хмельницкую в купальнике упрекнули за выпрашивание любви

Алена Хмельницкая восхитила поклонников своими формами и одновременно разозлила, напомнив о себе. Дискуссию о судьбе актрисы развели подписчики по ее новым фото в "Инстаграм".

Актриса Алена Хмельницкая мечтает оказаться на побережье и визуализирует цель. В своем микроблоге она опубликовала свежий снимок с прошлогоднего отдыха на море, где предстала в монокини в окружении стройных пальм. Новое фото в "Инстаграм" артистки стало очень популярным.

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Подписчики написали массу комплиментов актрисе, особенно отметив ее длинные ноги. Одна из пользовательниц Сети припомнила Хмельницкой недавнюю программу Бориса Кочевников "Судьба человека", гостем которой стал Тигран Кеосаян. По мнению подписчицы, актриса выпрашивала у него любви.



"Алена, вы прекрасная женщина. Но зачем вы приходили на программу Кочевников с бывшим мужем и его нынешней женой? Жалкое зрелище, вы там выглядели женщиной, выпрашивающей любви", – написала поклонница.

Напомним, что шоумен Тигран Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая прожили в браке больше 20 лет. Она родила ему двух дочерей Александру и Ксению. Пара не любила афишировать личную жизнь, поэтому новость об их разводе оказалась шоком для всех. Как и то, что Тигран, еще находясь в браке, завел вторую семью. Журналисты называют одной из причин развода измены, но только не Тиграна, но и Алены...

Недавно Хмельницкая намекнула, что у нее есть любимый мужчина. Она даже выкладывала фотографии, на которых была с ним запечатлена.

