Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
"Я просто влюбился и все": Иван Жидков откровенно о свадьбе с Катей Семеновой
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
партнеры
Четверг
17 сентября
Лента новостей
06:44
"Жалкое зрелище": Хмельницкую в купальнике упрекнули за выпрашивание любви
04:17
Набитые антиквариатом квартиры: сын известного актера судится с мачехой из-за завещания на 150 миллионов
02:26
"Это больная тема": муж-футболист откровенно об отношениях с Марией Погребняк
00:19
"Ослепило от ударной дозы понтов": россияне высмеяли длинноволосого Пригожина
22:03
Любовница показала интимное видео с Тарзаном
21:56
Политолог сообщил о секретных договоренностях Путина и Лукашенко
21:53
Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии
21:40
В Москве при ДТП опрокинулась машина скорой помощи
21:19
"Пил и тратил бешеные деньги": шокирующие подробности из жизни умершего солиста "Ласкового мая"
21:06
Информация о возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака не подтвердилась
20:39
Лукашенко назвал причастные к "беломайдану" страны
20:02
Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе
19:51
Миллионер с рождения: что достанется сыну Петросяна
19:50
Дело Ефремова могут пересмотреть
19:29
Концерты "Песни Победы" Хора Турецкого и группы Soprano пройдут в сентябре в семи странах
19:13
Медведева после скандального ухода показала фото с Тутберидзе
18:39
Лукашенко попросил у Шойгу новое оружие
18:27
Уфимские врачи смогли пришить ногу фермеру после несчастного случая
18:14
"Придется занимать деньги": сын Сафронова о происшествии на отдыхе
18:11
Узнавшая о беременности Риз Уизерспун пришла в ужас
17:56
Родители Тесака требуют возбудить дело об убийстве
17:42
"Укрощение": довольный Алексей Панин прижал Катерину Шпицу
17:23
Актер сериала "Чернобыль: Зона отчуждения" завершил карьеру после позорного провала
17:23
Поплавская вступилась за Федосееву-Шукшину: Пусть история невероятной жадности закончится
17:22
Побои и запрещенные препараты: всплыли данные из жизни нового адвоката Ефремова
17:20
Лукашенко сообщил о завершении сложного периода в Белоруссии
17:13
Жизнь продолжается: раздетого вдовца Норкиной застукали с новой прелестницей
17:00
Эксперт о тяжелейшем состоянии Бориса Моисеева: Прикован к постели
16:56
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
16:55
"Зовите! Я готова": Заворотнюк заявила о решении пойти на ТВ
16:50
"Поспешила выйти замуж и сгорела": Юлиан прочит Азизе печальную участь Легкоступовой
16:49
Бывшего адвоката Ефремова обвинили в захвате чужой квартиры
16:37
Эксперт: Путин дал Лукашенко два месяца для решения политического кризиса
16:21
Женские ботфорты: актер "Содержанок" поразил гостей "Кинотавра"
16:17
В Кремле оценили предложение Тихановской о безопасности Лукашенко
16:13
Сын Пугачевой поразил физическими способностями
16:06
Появилась информация о разводе после признания Тарзана в измене Королевой
15:59
Народ разинул рот при виде дочери Виторгана: Вошла в раж!
15:50
Готовился к смерти: звезду "Сталинграда" после инсульта бросила избранница
15:38
Бледанс указала на разрушившую ее третий брак женщину: Она уже поплатилась
15:37
Врачи забрали у зараженной коронавирусом 83-летней звезды дыхательный аппарат
15:36
В Татарстане при пожаре погибли 2 человека
15:17
"Мать до сих пор хранит верность Евгению": пронзительные откровения внебрачной дочери Осина
15:15
"Попробуйте поставить себя на мое место": борющаяся с раком Заворотнюк обратилась к народу
15:08
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
14:54
"Скатилась на дно": Седокова взвыла из-за гнусного предательства
14:54
Пригожин пожаловался на стряпню Валерии: Вынужден ехать в ресторан
14:53
Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы
14:49
Оставшаяся в одиночестве Зудина горько пожалела о принятом решении
14:41
"Телемания-2020" анонсировала прием заявок!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт о риторике Тихановской: Все это уже проходили на Майдане
Тихановская предрекла скорый уход Лукашенко: Белоруссия прошла точку невозврата
"Богиня": похудевшая Лолита вызвала восторг
Федосеева-Шукшина заявила о пропаже крупной суммы денег
Политолог: Из-за позиции Евросоюза положение Лукашенко остается достаточно проблемным
"Я изменил своей жене": сенсационное признание мужа Наташи Королевой
Шоу-бизнес

"Жалкое зрелище": Хмельницкую в купальнике упрекнули за выпрашивание любви

Алена Хмельницкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Хмельницкая восхитила поклонников своими формами и одновременно разозлила, напомнив о себе. Дискуссию о судьбе актрисы развели подписчики по ее новым фото в "Инстаграм".
прочитано 36 раз

Актриса Алена Хмельницкая мечтает оказаться на побережье и визуализирует цель. В своем микроблоге она опубликовала свежий снимок с прошлогоднего отдыха на море, где предстала в монокини в окружении стройных пальм. Новое фото в "Инстаграм" артистки стало очень популярным.

ПО ТЕМЕ

У 49-летней Алены Хмельницкой появилась третья дочь

Подписчики написали массу комплиментов актрисе, особенно отметив ее длинные ноги. Одна из пользовательниц Сети припомнила Хмельницкой недавнюю программу Бориса Кочевников "Судьба человека", гостем которой стал Тигран Кеосаян. По мнению подписчицы, актриса выпрашивала у него любви.

"Алена, вы прекрасная женщина. Но зачем вы приходили на программу Кочевников с бывшим мужем и его нынешней женой? Жалкое зрелище, вы там выглядели женщиной, выпрашивающей любви", – написала поклонница.

Напомним, что шоумен Тигран Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая прожили в браке больше 20 лет. Она родила ему двух дочерей Александру и Ксению. Пара не любила афишировать личную жизнь, поэтому новость об их разводе оказалась шоком для всех. Как и то, что Тигран, еще находясь в браке, завел вторую семью. Журналисты называют одной из причин развода измены, но только не Тиграна, но и Алены...

Недавно Хмельницкая намекнула, что у нее есть любимый мужчина. Она даже выкладывала фотографии, на которых была с ним запечатлена.

Автор: 17 сентября 2020, 06:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Хмельницкая пришла к Куценко в Сочи

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог сообщил о секретных договоренностях Путина и Лукашенко
Лукашенко назвал причастные к "беломайдану" страны
Лукашенко попросил у Шойгу новое оружие
Лукашенко сообщил о завершении сложного периода в Белоруссии

Шоу-бизнес

Набитые антиквариатом квартиры: сын известного актера судится с мачехой из-за завещания на 150 миллионов
"Это больная тема": муж-футболист откровенно об отношениях с Марией Погребняк
"Ослепило от ударной дозы понтов": россияне высмеяли длинноволосого Пригожина
Любовница показала интимное видео с Тарзаном

Проишествия

Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

Бледанс указала на разрушившую ее третий брак женщину: Она уже поплатилась

Артистка ни о чем не жалеет
Шоу-бизнес

75-летний Евгений Петросян впервые показал сына

Артист обнародовал фото
Культура

"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей

Сегодня актриса посвящает себя семье
Шоу-бизнес

"Я изменил своей жене": сенсационное признание мужа Наташи Королевой

Стриптизер сделал официальное заявление

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе
Медведева после скандального ухода показала фото с Тутберидзе
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+