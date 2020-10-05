Воспользовался: Стычкин оставил шокированного Виторгана с пустыми руками

Максим Виторган признался, что сниматься в проектах друзей не всегда выгодно. Иногда коллеги пользуются добротой артиста.

Сейчас Максим Виторган снимается в сериале "Контакт". Лента – режиссерский дебют актера Евгения Стычкина. Проект создается специально для платформы PREMIER.

Как признался Виторган, он помог Стычкину сэкономить на аренде нарядов и реквизита для съемок. На площадке он работал в собственном костюме John Varvatos. Также актеру пришлось появиться в кадре с часами Rolex, которые сам же приобрел. Также Максим одолжил коллегам свой автомобиль. Актер, как оказалось, является счастливым обладателем люксового Cadillac, он им очень дорожит.

В итоге, по словам Максима Виторгана, он столкнулся с неблагодарностью. Стычкин воспользовался его дружбой.

"И проходит первый съемочный день. И ты говоришь: "Жень, можем посидим сегодня отметим? У меня вот коньяк достойный..." А он в ответ: "Да ты знаешь такой коньяк требует неторопливого поглощения, а у меня завтра смена ранняя... Но за бутылку спасибо. При достойном случае обязательно употреблю неспешно и смакуя..." И ты уже кричишь ему, уходящему в ночь вместе с бутылкой: "Жень, это последняя оставалась!.." А он: "Я ценю это, бро!.. (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказал артист в личном "Инстаграм".

Виторган вспомнил, как долго смотрел вслед уходящему Стычкину, который уносил с собой 30-летний коньяк. В тот момент шокированный артист понял, что каждому человеку нужны настоящие друзья.

В комментариях к публикации Евгений Стычкин признался, что напиток, который так хотел попробовать Максим Виторган, уже выпил. Режиссера сериала "Контакт" коньяк осчастливил.