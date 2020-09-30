Исхудал, постарел: что случилось с актером Андреем Чернышовым

В Сети появились свежие кадры с актером Андреем Чернышовым. Многочисленные поклонники, судя по комментариям, едва узнали любимого артиста.

Андрей Чернышов прославился благодаря ролям в таких фильмах как "Бальзаковский возраст, или все мужики сво…", "Стерва для чемпиона", "Мужчина в моей голове", "Зимний сон", "Жажда экстрима", "Право на любовь". А теперь артист задействован в съемках нового проекта, причем его партнером стал Эммануил Виторган. Артист остался под приятным впечатлением от работы с коллегой. "Замечательный актер!" – отпустил комплимент артисту Виторган.

Зато поклонники весьма напряглись. Они обратили внимание на то, что Андрей Чернышов сильно похудел, даже осунулся, вследствие чего стал выглядеть старше. "Что случилось с Андреем?", "Худой такой, не узнала", "Постарел красавчик Чернышов", "Заболел, что ли?" – забеспокоились поклонники.

Надо отметить, что Эммануил Виторган немедленно отреагировал на волнение фанатов. Он постарался успокоить их, отметив, что Андрей Чернышов находится в хорошей форме. Однако актер не стал вдаваться в подробности.

Благодаря ролям и имиджу, у фанатов сложилось впечатление, что Андрей Чернышов – любитель женщин. Лишь недавно в откровенном интервью он признался, что это не так. Более того, на протяжении десяти лет актер добивался одну-единственную женщину.

В 2017 году артист женился на актрисе Марии Добржинской, которая младше него на 11 лет. "Мария была на втором курсе. Я ее запомнил, мне рассказали, что у нее были отношения, любовь, роман. Потом я позвал ее на свидание, в кафе, в театр. И стал ухаживать. Но никому не рассказывал об этом", – вспомнил Андрей Чернышов. Влюбленные обвенчались в Греции, а медовый месяц провели на Кубе.