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Культура

Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти

Кит Харингтон. Фото: www.globallookpress.com
Артист Кит Харингтон едва не попал в сумасшедший дом. Сериал "Игра престолов", который подарил ему мировую славу, мог поставить крест на его карьере.
прочитано 399 раз

Проблемы с психикой у Харингтона начались после того, как его герой Джон Сноу умер, а потом вернулся. На актера обрушилась неимоверная популярность. Фанаты не давали звезде сериала "Игра престолов" прохода, преследовали его и репортеры.

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Сюжеты Сериал "Игра престолов"

Внимание публики к актеру было настолько пристальным, что он начал чувствовать себя "уязвимым" на людях. По словам артиста, прохожие на улице кричали ему: "Ты умер?", сообщает Variety.

Харингтон отметил, что это было не лучшее время в его жизни. Исполнитель одной из главных ролей сериала "Игра престолов" признался, что ощущал себя беззащитным, вместо того чтобы быть самым счастливым.

Актер замкнулся в себе и боялся выходить из дома. Однако Харингтон вовремя опомнился и записался на курсы психотерапии.

Отметим, поклонники сериала "Игра престолов" определили лучшего персонажа киноэпопеи. Ею стала злодейка Серсея Ланнистер, которую сыграла Лена Хиди, передает телеканал "360". Второе место занял карлик Тирион. Третья строчка досталась его брату Джейме Ланнистеру. 

Ранее в Сети появился трейлер последнего сезона сериала "Игра престолов". Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.

Автор: Валерия Нарская20 марта 2019, 13:50
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