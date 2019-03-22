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Культура

Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт

Эмилия Кларк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в киносаге, чуть не погибла между съемками. Сериал "Игра престолов" едва не стал для нее роковым.
прочитано 490 раз

ЧП с артисткой случилось в 2011 году, когда ей было 24 года. Эмилия Кларк готовилась к съемкам второго сезона "Игры престолов", проводя много времени в спортзале, чтобы поддерживать форму.

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Знаменитость довела себя до того, что у нее началась резкая головная боль. Актриса попала в больницу. Врачи вынесли вердикт: субарахноидальное кровоизлияние в мозг. Это тяжелая форма инсульта, которая уносит жизни больше трети больных, передает телеканал "360".

Звезда сериала "Игра престолов" перенесла две операции на мозге. Девушке удалось побороть болезнь и вернуться к работе, однако лечение не снижает риск рецидива.

Ранее поклонники сериала "Игра престолов" определили лучшего персонажа киноэпопеи. Это злодейка Серсея Ланнистер, которую сыграла Лена Хиди. Второе место занял карлик Тирион, третья строчка досталась его брату Джейме Ланнистеру. 

Как писали "Дни.ру", в Сети появился трейлер последнего сезона сериала "Игра престолов". Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.

Автор: Валерия Нарская22 марта 2019, 10:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды первыми увидели "Игру престолов"

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