Сознательно одевает кое-как: Васильев раскрыл хитрый план Александровой по удержанию мужа

В прошлом, по словам историка моды, было много подобных семейных дуэтов: Александров и Орлова, Бондарчук и Скобцева и другие. Между тем актрисы нового поколения предпочитают создавать семью не с кинематографистами, а с бизнесменами.
Александр Васильев отметил, что быть женой режиссера – не сахар. Кинематографисты в большинстве своем деспотичны, склонны устраивать скандалы, зависимы от алкоголя, сквернословят и не выносят критики.
"Склонны к фаворитизму, адюльтерам, увлекаются молоденькими актрисами на площадке и вне ее", – заметил ведущий шоу "Модный приговор".
Доходы некоторых деятелей кино оставляют желать лучшего, а их карьера не длится долго. Необходимость постоянно участвовать в гонке за наградами и деньгами изматывают нервную систему режиссеров, и они становятся еще невыносимее.
Александр Васильев считает, что Юлии Александровой в этом смысле повезло – ее муж успешен в том, что делает. Жора Крыжовников не только режиссер. Иногда он выступает продюсером и сценаристом. Актриса снимается практически во всех проектах избранника.
Жора, как отметил кутюрье, делает жену счастливой. Тем не менее, Александрова боится, что Крыжовников найдет другую. Актриса сознательно кое-как одевает супруга, чтобы никто не положил на него глаз.
"Найдется какая-то сволочь женского пола, которая пригласит кинорежиссера после напряженного трудового дня на бокал шампанского, а дальше по обстоятельствам…" – заметил звездный стилист.
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