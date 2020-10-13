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Сериалы
ТНТ покажет комедийный сериал

ТНТ покажет комедийный сериал "Иванько" с Валентиной Мазуниной в главной роли

Фото: Пресс-служба
Скоро в эфире телеканала ТНТ появится новый сериал "Иванько". Главные роли в теленовелле сыграют Валентина Мазунина, Лина Миримская и Виктория Заболотная.
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В центре сюжета теленовеллы три женщины чуть за 30, которые отчаянно ищут счастья. Тамада Настя и учительница английского Валя знакомятся в обезьяннике в отделе полиции. Сидя за решеткой, девушки делятся друг с другом проблемами. Одна все еще живет с мамой, вторая несчастлива с возлюбленным, с которым постоянно скандалит.

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Настя и Валя решают объединиться. К героиням присоединяется Ярослава, которая находится в процессе развода и желает отомстить пока еще мужу. Женщины попробуют наладить жизни друг друга. Персонажи сериала "Иванько" будут постоянно попадать в неловкие ситуации.

По словам креативного продюсера Ксении Ворониной, новый ситком ТНТ будет жизненным и объемным. "Это актуальная история, потому что сегодня каждый второй паблик в соцсетях учит нас жить, появилось много коучей и психологов. А несчастных людей все больше и больше", – сказала Воронина.

Фото: Пресс-служба

В комедии "Иванько" снимается звезда сериала "Реальные пацаны" и фильма "Горько" Валентина Мазунина. Также в картине можно будет увидеть актрису ленты "Бедные люди" Лину Миримскую и Викторию Заболотную, которую зрители могли видеть в проекте "ИП Пирогова".

Автор: 13 октября 2020, 17:23

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