ТНТ покажет комедийный сериал "Иванько" с Валентиной Мазуниной в главной роли

Скоро в эфире телеканала ТНТ появится новый сериал "Иванько". Главные роли в теленовелле сыграют Валентина Мазунина, Лина Миримская и Виктория Заболотная.

В центре сюжета теленовеллы три женщины чуть за 30, которые отчаянно ищут счастья. Тамада Настя и учительница английского Валя знакомятся в обезьяннике в отделе полиции. Сидя за решеткой, девушки делятся друг с другом проблемами. Одна все еще живет с мамой, вторая несчастлива с возлюбленным, с которым постоянно скандалит.

Настя и Валя решают объединиться. К героиням присоединяется Ярослава, которая находится в процессе развода и желает отомстить пока еще мужу. Женщины попробуют наладить жизни друг друга. Персонажи сериала "Иванько" будут постоянно попадать в неловкие ситуации.

По словам креативного продюсера Ксении Ворониной, новый ситком ТНТ будет жизненным и объемным. "Это актуальная история, потому что сегодня каждый второй паблик в соцсетях учит нас жить, появилось много коучей и психологов. А несчастных людей все больше и больше", – сказала Воронина.

В комедии "Иванько" снимается звезда сериала "Реальные пацаны" и фильма "Горько" Валентина Мазунина. Также в картине можно будет увидеть актрису ленты "Бедные люди" Лину Миримскую и Викторию Заболотную, которую зрители могли видеть в проекте "ИП Пирогова".