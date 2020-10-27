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Сериалы
Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале

Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе

Фото: пресс-служба
2 ноября телеканал ТНТ покажет премьеру сериала "Иванько", главные роли в котором сыграли Валентина Мазунина ("Реальные пацаны", "Горько!") и Ангелина Миримская ("Бедные люди", "Райские кущи"). Героиня нашего интервью Валентина Мазунина впервые в этом сериале снялась в откровенной сцене. Мы поговорили с ней о том, почему "Иванько" – это жизненный ситком для взрослых людей, и почему она на сто процентов верит в женскую дружбу – тоже важнейшую тему сериала.
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"Дни.ру": В сериале "Иванько" три главные героини: одинокая учительница Валя, хамоватая тамада Настя и свежеразведенная Ярослава. Какая из ролей досталась вам?

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В.М: Изначально я пробовалась на роль Вали, и креативный продюсер Ксения Воронина, моя подруга, писала сериал, имея в виду меня в роли Вали. У этой героини вообще много моих черт. Но что-то не сложилось, и тогда Ксюша предложила попробоваться на роль Насти. Я долго размышляла, работать мне в этом проекте или нет. Знаю, что на роль Насти было много проб. Но в итоге позвали меня, чему я бесконечно рада!

"Дни.ру": Кого заинтересует этот сериал?

В.М: "Иванько" заинтересует взрослых, зрелых женщин и мужчин. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы аудитория была очень широкой. Вообще у нас в "Иванько" есть и героини постарше, например, мама Вали в исполнении Елены Шевченко. У этой героини сложная судьба, и еще она персонаж развивающийся, по первым сериям не скажешь, что у нее внутри такая боль. Думаю, что прекрасные женщины бальзаковского возраста тоже узнают в сериале себя. Поэтому отвечу так – каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе.

Фото: пресс-служба

"Дни.ру": Удалось ли на съемках "Иванько" с кем-нибудь подружиться?

В.М: У меня сложились хорошие отношения с моим партнером Мишей Тройником, который сыграл Лешу, парня моей Насти.

В самом начале съемок нам было тяжело, потому что Миша – актер и человек более рациональный, а я – более импульсивная, интуитивно идущая вперед. Я понимала, что он мне нравится, но что-то не складывалась, и в его глазах я видела то же самое – понимала, что он ко мне тянется, хочет разобраться, что у меня внутри. Очень долго мы пристраивались, но зато после сцены на окне, в которой у наших героев был бурный секс, все получилось – и показать любовь наших персонажей, и актерски притереться друг к другу.

После "Иванько" мы с Мишей снялись вместе в еще одном проекте. Миша – он такой чудный, большой ребенок, при всей своей брутальности. И я такая же! На этом мы сошлись. Мне кажется, он очень талантливый и цельный артист.

"Дни.ру": Что скажете о режиссере проекта? О нем известно мало…

В.М: Шота Гамисония – это изюминка нашего проекта! Наш золотой, заводной человек! Первая фраза, которую он нам говорил сразу же, как приходил на площадку – "… в орбиту!" Шота прекрасный режиссер, любящий жизнь, любящий женщин во всех их проявлениях. Наверное, поэтому он и снимал этот сериал. Он вдыхал горячий воздух в наш проект!

"Дни.ру": Сегодня российский зритель избалован, ведь практически каждый день выходят новые проекты. Почему именно на "Иванько" стоит обратить внимание?

В.М: Это очень жизненный сериал, он про людей, про отношения… Это общие слова, но они важные. Я бы такой сериал смотрела! А тут уж выбирайте сами и ищите свой ответ!

Фото: пресс-служба

"Дни.ру": Сериал "Иванько" повествует о женской дружбе. Между тем многие считают, что дружба между женщинами – это из разряда фантастики. Вам кажется это мнение верным?

В.М: Я вообще верю в дружбу! Семья и дружба – это очень важно, это одни из главных вещей в жизни для меня. Между мужчиной и женщиной, между женщиной и женщиной есть дружба, я в этом уверена. А как иначе? У меня есть друзья с давних времен, с которыми мы учились в институте, сейчас они играют в театре города Кудымкар. Мы вместе жили в общежитии и встречаемся до сих пор. С Машей Скорницкой из "Реальных пацанов" мы действительно лучшие подруги в жизни. Я знаю, что ради нее я пойду на многое, я готова ее поддержать, и почихвостить, если будет надо. Я ей абсолютно доверяю и знаю, что с ее стороны все так же.

Кто придумал, что женщины не могут дружить? Конечно, могут! Скажите еще, что любви нет… Все это пустые слова, стереотипы.

"Иванько" – со 2 ноября на ТНТ!

Автор: 27 октября 2020, 15:23
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