Избранница Жигунова встречала гостей с подбитым глазом

Вера Новикова стала женой Сергея Жигунова в 1985 году. Знаменитости встретились на съемках картины "Шанс". На тот момент Новикова была состоявшейся актрисой, Жигунов же только начинал карьеру.
Как сообщила Вера Семеновна в свежем интервью, первые годы ее отношений с актером были счастливыми. Артистка даже вспомнила забавный эпизод из прошлого.
Незадолго до свадьбы с Жигуновым Новикова отмечала день рождения. Актриса пригласила гостей и хлопотала по хозяйству.
Новикова ждала помощи от Жигунова, но так и не дождалась. В шутку актриса кинула тапком в возлюбленного. "В ответ в меня полетел тапок ответный", – поведала Новикова.
Влюбленные начали ребячиться – бросали друг в друга все, что попадалось под руку. В итоге Жигунов поставил будущей жене фингал.
Новикова встречала друзей и родственников с подбитым глазом. Актриса как могла замазала синяк тональным кремом. Вера Семеновна подчеркнула, что случаев реального насилия в ее семье не было.
Как писали "Дни.ру, брак Веры Новиковой и Сергея Жигунова длился 22 года. На съемках сериала "Моя прекрасная няня" актер закрутил роман с коллегой по цеху Анастасией Заворотнюк. Спустя время Жигунов вернулся к Новиковой. Знаменитости вновь сыграли свадьбу. Счастье было недолгим, у артиста появилось новое увлечение, и он опять развелся с Новиковой.
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