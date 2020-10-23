Звезда "Кармелиты" показала подросшую дочь от тайного любовника

Актриса стала мамой в 2015 году. Юлия Зимина родила дочь Симону. Появление ребенка стало для поклонников звезды "Кармелиты" шоком, ведь артистка на тот момент не была замужем и почти до самых родов работала в шоу "Доброе утро" на одном из федеральных каналов. В кадре Зимина мастерски скрывала растущий живот.
О том, кто является отцом Симоны, знают, наверное, только близкие Юлии. Артистка тщательно скрывает личность мужчины. Ходят слухи, что звезда "Кармелиты" родила от биг-вейв серфера Андрея Карра, с которым какое-то время встречалась.
В личном "Инстаграм" Юлия Зимина опубликовала кадры свежей осенней фотосессии. Артистка запечатлена на прогулке с наследницей.
"Я, Сима и осень", – подписала пост актриса.
Подписчики звезды "Кармелиты" отметили, что Симона очень выросла за лето. Дочь звезды очень хорошенькая.
Одной из первых на снимки отреагировала подруга Юлии Зиминой, звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. "Обе невозможной красоты", – написала в комментариях теледива.
"Какая же у Вас красивая, славная девочка❤️😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивые вы девочки! 💖🍁🍁🍁", "Вижу, что ножки прелесть👍😁", – осыпали комплиментами Юлию Зимину пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", в середине августа 39-летняя звезда сериала "Кармелита" вышла замуж. Избранником знаменитости стал некий Андрей. По слухам, мужчина имеет отношение к спорту.
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