"Как горячая ванна": Васильев не сдержался из-за красавца-мужа Зиминой

В середине августа Юлия Зимина вышла замуж. О радостном событии артистка и телеведущая сама сообщила в соцсетях.
"Я хотел бы поздравить Юлию, свадьба – важное событие в жизни каждого человека!" – порадовался за звезду сериала "Кармелита" Васильев.
О новоиспеченном супруге Юлии известно очень мало. По слухам, ее избранника зовут Андрей. Мужчина имеет отношение к спорту.
Александр Васильев не мог обделить вниманием возлюбленного Зиминой. Кутюрье не сдержался и раскритиковал образ, который Андрей выбрал для появления на свадебном банкете.
По словам ведущего "Модного приговора", жених с тату на руке, облаченный в футболку и жилетку, выглядел слишком вызывающе. Модный эксперт считает, что на торжество в таком виде приходить нельзя. Между тем Василев признал, что для молодых людей появление в ЗАГСе в шортах сегодня является нормой.
Кутюрье обратил внимание на спортивную фигуру супруга Зиминой. Мужчину Александр Александрович назвал плейбоем.
"Любые страстные отношения – как горячая ванна: сначала обжигают, но потом со временем остывают", – заметил кутюрье. Молодоженам Васильев пожелал, чтобы их "ванна страсти" всегда согревалась любовью.
Говоря о Юлии Зиминой, звезда шоу "Модный приговор" отметила, что той необходимо нанять стилиста. Актрисе сериала "Кармелита" надо отказаться от спортивных худи, футболок, офисных водолазок и брюк. Предпочтение Зиминой следует отдавать летящим тканям, кружевам, глубоким декольте, блесткам и пайетками.
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