Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
10 сентября
Лента новостей
14:13
"Не посмеют кинуть в грязь": Лукашенко крепко вцепился в кресло президента
14:08
Сын онкобольной Заворотнюк свел с ума народ красотой и талантом
14:06
Хоккеист Задоров перенес операцию
14:05
"Как горячая ванна": Васильев не сдержался из-за красавца-мужа Зиминой
13:49
"Почему ты в черном?": как Алла Пугачева встретила звездного дизайнера Игоря Гуляева
13:35
Определились финалисты творческого чемпионата ArtMasters
13:35
"Не получается смириться": оставшийся без отца Басков поделился болью
13:33
Елену Темникову обвинили в подлом обмане
13:32
Андрейченко показала своего 37-летнего сына-вора
13:27
"Я просто влюбился и все": Иван Жидков откровенно о свадьбе с Катей Семеновой
13:26
Бывший муж Анохиной угрожает здоровью ее сына
13:21
"Мои дети обречены": Дибров сделал громкое заявление
13:19
Песков отреагировал на слова Помпео об атаке на Навального
13:18
Актер сериала "Очень странные дела" женился на певице с мировым именем
12:55
На Камчатке в озеро упал гидросамолет
12:52
Народ закидал камнями показавшего новую подругу певца Шуру
12:43
Пашаев отомстил пьянице Ефремову за свою покойную семью
12:34
Стирает и наносит новые: у разрисованной Самбурской заподозрили большие проблемы
12:34
Тодоренко впала в истерику из-за обрушившейся на нее череды несчастий
12:31
Меладзе втянули в мерзкий скандал с Гагариной
12:08
"Я жила с Киркоровым и видела его без одежды!": неожиданное признание Гусевой
12:06
Нинидзе назвала Виторгана детской мечтой
11:58
Жена Бичевина из сериала "Содержанки" попала в лапы мошенников
11:51
Томский бизнесмен отказался участвовать в "умном голосовании" Навального
11:44
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
11:42
В России начался подъем заболеваемости COVID-19
11:30
Обнародовано видео с последнего съемочного дня Клюева в "Ворониных"
11:26
Лукашенко высказался о политическом кризисе в Белоруссии: Такое случилось впервые в истории
11:19
В Москве на ТТК столкнулись грузовик и 5 автомобилей
11:13
Решившаяся на ЭКО Наташа Королева сообщила о втором ребенке
11:13
Найдены доказательства: секс-скандал с участием актера из сериала "Слуга народа" набирает обороты
10:51
Уличенные в романе Козловский и Акиньшина проводят время в Турции
10:38
"Вешу 46 килограммов": худющая Мария Погребняк рассказала об анорексии
10:34
Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево
10:26
Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
10:08
Это знак! Народ в шоке от мистики в доме больной Заворотнюк
09:59
Увела из семьи: Наташа Королева утерла нос Алле Пугачевой
09:58
Политолог предрек скорую эвакуацию Лукашенко: Повторяет ошибки Януковича
09:57
"Пру как лошадь": дочь Апексимовой откровенно о блате и знаменитых родителях
09:29
Женатого Губерниева сняли за пикантным поцелуем с Семенович
09:18
"Ему там весело": Бледанс о занимающемся сексом с парнями в бане муже
08:57
Стало известно о плачевном состоянии мужа после смерти Валентины Легкоступовой
08:42
Дочь Ефремова в подробностях поведала о чудовищных издевательствах
08:27
Эксперт об обещаниях Лукашенко изменить конституцию: Может пойти по пути Назарбаева
08:01
Алферова забыла надеть штаны: Почему в трусах?
06:04
"Выступаю за приговор": известная певица жестко приложила сердобольных защитников Ефремова
04:02
"Ноги растут не по дням, а по часам": россияне высмеяли Рудковскую
02:00
"Меняет дам со скоростью звука": бывший муж Евгении Лозы показал голые ноги новой пассии
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 сентября 2020 года
22:03
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Новые выборы и уход Лукашенко: Кремль определился с преемником Батьки – мнение эксперта
После дела Ефремова на карьере адвоката Добровинского поставили крест
Тихановская обратилась за помощью к россиянам: Поддержите белорусов
Референдуму об объединении России и Белоруссии предрекли провал
8 лет тюрьмы: оторопевший от приговора Ефремов схватился за стол
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Сериалы

"Как горячая ванна": Васильев не сдержался из-за красавца-мужа Зиминой

Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда шоу "Модный приговор" оценила имидж артистки сериала "Кармелита" Юлии Зиминой. Также Александр Васильев присмотрелся к новоиспеченному супругу актрисы.
прочитано 110 раз

В середине августа Юлия Зимина вышла замуж. О радостном событии артистка и телеведущая сама сообщила в соцсетях.

ПО ТЕМЕ

"Вам стыдно бывает?": разгоряченную Гузееву сняли с бутылкой после откровений об алкоголизме

Гузеева с дочерью погуляли на свадьбе звезды сериала "Кармелита"

"Я хотел бы поздравить Юлию, свадьба – важное событие в жизни каждого человека!" – порадовался за звезду сериала "Кармелита" Васильев.

О новоиспеченном супруге Юлии известно очень мало. По слухам, ее избранника зовут Андрей. Мужчина имеет отношение к спорту.

Александр Васильев не мог обделить вниманием возлюбленного Зиминой. Кутюрье не сдержался и раскритиковал образ, который Андрей выбрал для появления на свадебном банкете.

По словам ведущего "Модного приговора", жених с тату на руке, облаченный в футболку и жилетку, выглядел слишком вызывающе. Модный эксперт считает, что на торжество в таком виде приходить нельзя. Между тем Василев признал, что для молодых людей появление в ЗАГСе в шортах сегодня является нормой.

Кутюрье обратил внимание на спортивную фигуру супруга Зиминой. Мужчину Александр Александрович назвал плейбоем.

"Любые страстные отношения – как горячая ванна: сначала обжигают, но потом со временем остывают", – заметил кутюрье. Молодоженам Васильев пожелал, чтобы их "ванна страсти" всегда согревалась любовью.

Говоря о Юлии Зиминой, звезда шоу "Модный приговор" отметила, что той необходимо нанять стилиста. Актрисе сериала "Кармелита" надо отказаться от спортивных худи, футболок, офисных водолазок и брюк. Предпочтение Зиминой следует отдавать летящим тканям, кружевам, глубоким декольте, блесткам и пайетками.

Автор: 10 сентября 2020, 14:05 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам
Отец рассказал о местонахождении исчезнувшей соратницы Тихановской
Лукашенко: Мы с Путиным можем собачиться по любым вопросам, кроме обороны

Шоу-бизнес

"Почему ты в черном?": как Алла Пугачева встретила звездного дизайнера Игоря Гуляева
"Не получается смириться": оставшийся без отца Басков поделился болью
Елену Темникову обвинили в подлом обмане
Андрейченко показала своего 37-летнего сына-вора

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Политика

Эксперт об обещаниях Лукашенко изменить конституцию: Может пойти по пути Назарбаева

Батька готов пойти на хитрость
Шоу-бизнес

Жена-пенсионерка Гогена Солнцева наложила на себя руки

Шоумен сообщил шокирующую информацию
Шоу-бизнес

Дочь мечтает сбежать подальше от Волочковой

Девочка рассказала о своих планах
Шоу-бизнес

Бородина не простила Моргенштерну награды "Женщина года": Не хочу просыпаться в этот мир

Артистка негативно отнеслась к подобному

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+