Силы были неравны: актер "Молодежки" избил звезду "Кадетства"

Потасовка произошла накануне вечером в поселке Рублево в Москве. 44-летняя звезда сериала "Молодежка" Тимур Ефременков набросился на коллегу по цеху Кирилла Емельянова. Последний пытался ответить обидчику, но силы были неравны.
В Сеть попала запись с камер видеонаблюдения. На видео запечатлен момент драки. На кадрах видно, как Ефременков вытаскивает что-то из кармана, лежащего на земле Емельянова. После этого Тимур ставит на ноги побитого Кирилла.
По слухам, звезде сериала "Кадетство" после случившегося потребовалась помощь медиков. У Емельянова диагностировано сотрясение мозга.
Родственники и знакомые актеров шокированы произошедшим. Дело в том, что знаменитости давно и крепко дружат. Тимур и Кирилл всегда хорошо отзывались друг о друге, вместе проводили отпуск.
Интернет-пользователи предположили, что драка – постановка ради пиара. Дескать, звезды "Молодежки" и "Кадетства" готовят новый проект и пытаются привлечь к себе внимание.
Отметим, Кирилл Емельянов и Тимур Ефременков частенько участвуют в скандальных ток-шоу. Звезды теленовелл не боятся выносить подробности личной жизни на суд общественности. Ранее в студии популярной программы артисты выясняли отношения с женами и делали ДНК-тесты.
Популярные темы форума
Зверушки
Двадцатник
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Подмышки
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Блогер умер от короны
Жизнь заканчивается после 30
Короновирус и обояние