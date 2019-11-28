Скрывал десять лет: Шепелев раскрыл внебрачного сына звезды российских сериалов

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов десять лет скрывал от общественности внебрачного сына Марка. В студии программы "На самом деле" на Первом канале выяснилось, что артист может не являться отцом мальчика.

В 2008 году 17-летнийи актер Кирилл Емельянов познакомился на съемках с поклонницей Кристиной Дехант. Девушка была старше молодого человека на четыре года. Через несколько месяцев после начала романа возлюбленная сообщила Емельянову, что беременна.

"Проект закончился и закончились наши отношения мимолетные. В сентябре 2008 мне приходит СМС о том, что Кристина беременна. Я вышел с ней на связь. Около десяти дней мы решали, как я к ней приеду. После Кристина пропала с радаров", – рассказала звезда сериала "Кадетство" в шоу "На самом деле".

Незадолго до родов Дехант, по словам артиста, объявилась. Кирилл потребовал держать историю с ребенком в тайне. Взамен будущей маме он и его родители предложили ежемесячное содержание.

Кирилл Емельянов десять лет платил алименты сыну, однако два месяца назад артист узнал, что Марк мог родиться от другого мужчины. Актер утверждает, что Кристина во время беременности встречалась с другим мужчиной, возможно девушка вела параллельные отношения.

Звезда сериала "Кадетство" наняла частного детектива, целый месяц за Дехант велась слежка. Оказалось, что десятилетний Марк называет папой другого мужчину, некого Никиту Шишкану.

Кристина Дехант, появившись в студии "На самом деле", заявила, что Кирилл Емельянов бросил ее беременную. Она уверяла, что была вынуждена выйти замуж за мужчину, которого не любила, чтобы у ее ребенка был отец. Ведь актер бросил ее.

Кристина не стала отрицать, что живет с мужчиной по имени Никита. Женщина пыталась убедить экспертов шоу в том, что Шишкану ее двоюродный брат. Якобы родственник переехал в Санкт-Петербург пару месяцев назад и на какое-то время остановился у нее.

Между тем частный детектив, которого нанял Кирилл, поведал, что Кристина и Никита проживают вместе более двух лет. Это подтвердил педагог, у которого занимается Марк.

Проверка участников шоу "На самом деле" на детекторе лжи показала, что Дехант и Шишкану не являются родственниками – они любовники, а Емельянов не отец мальчика. Ведущий программы Дмитрий Шепелев обнародовал результаты экспертизы ДНК, которая проводилась по просьбе звезды сериала "Кадетство".

"Вероятность того, что Никита и Марк являются отцом и сыном, составляет 0%. Они не отец и сын", – сообщил ведущий программы "На самом деле".

В скором времени Кирилл Емельянов получит результаты другого генетического исследования. Оно подтвердит или опровергнет его отцовство. Результаты этого теста, скорее всего, озвучат в одном из следующих выпусков шоу.