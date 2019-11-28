Скрывал десять лет: Шепелев раскрыл внебрачного сына звезды российских сериалов

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Четверг 28 ноября
Лента новостей
16:04
ПНС по указке США голословно причислило российских пленников к ЧВК "Вагнера"
16:00
Как выбрать самую вкусную хурму
15:59
Российские силовики показали задержание особо опасной банды (Видео)
15:44
"Третьим будешь?": как устроить оргию по всем правилам
15:37
Под Петербургом после укола скончался школьник
15:26
Вячеслав Моше Кантор: Антисемитизм – это ненависть, не знающая границ
15:25
Подмосковные врачи спасают жизнь изувеченного живодером кота
15:06
"Стахановским темпом": опозорившемуся Зеленскому пообещали переворот
15:02
В Нижнем Новгороде единороссы помогли восстановить газоснабжение
14:55
"Это восхищает": известная супермодель возбудила народ обнаженкой
14:40
Под Москвой живодер изувечил кота и выкинул на помойку
14:33
"Есть яйца Фаберже, а есть обычные яички": Бородина об унизительном сравнении с Собчак
14:28
"Старый торговец фруктами!": Пригожина смешали с грязью
14:25
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
14:18
"10-15 миллионов": названа стоимость памятника на могиле Началовой
14:17
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:07
Светлана Ходченкова дала эффектный ответ на вопрос о беременности
13:49
В Карелии при пожаре погиб ребенок
13:43
Зеленского втянули в международный скандал
13:32
В Петербурге мужчина в наушниках попал под поезд
13:25
Министр обороны не сдержала слез после жуткой трагедии (видео)
13:15
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
13:03
Отправится за решетку? Положение Порошенко резко ухудшилось
12:55
За два дня в "ЕР" обратились десятки тысяч граждан
12:53
Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Владимире Машкове
12:48
Россия опустилась в рейтинге FIFA
12:46
Валерия пришла в экстаз от одетой в мужское Савельевой
12:30
Москвичей предупредили о резком похолодании
12:23
Собянин рассказал о принятом Мосгордумой бюджете Москвы
12:11
"На интимном месте?" Цымбалюк-Романовская рассекретила тату с лицом Джигарханяна
12:11
Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей
12:03
Макрона поддержали за диалог с Путиным
11:56
"Секс – больная тема": что скрывают Цекало и его молодая жена
11:49
Зарабатывает миллиарды: хапуга Лукашенко сел на шею Путину
11:48
Пьяная москвичка напала на полицейского и разбила стекло машины
11:36
Принц Чарльз намерен отобрать престол у королевы Елизаветы
11:27
"И жил грешно, и умер смешно": Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
11:21
Главу Минздрава Ростовской области задержали сотрудники ФСБ
11:06
"Еще не сдохла": новые подробности о состоянии облысевшей жены Солнцева
11:02
Меланье Трамп публично надавали пинков
10:52
Как завоевать мужчину-Водолея
10:52
Врач посоветовал пациентке съездить к мощам для исцеления
10:37
Лыжные гонки и концерт DJ Smash: в Дмитрове пройдет фестиваль "Спорт! Снег! Смех!"
10:37
Надежда Савченко обматерила журналиста
10:31
Названа безопасная доля алкоголя для обоих полов
10:28
Что стало с внучкой-сиротой после смерти Александры Назаровой
10:04
Двое погибших: на пивоварне в Пятигорске прогремел взрыв
10:00
Крупные суммы: какие алименты на детей получает Барановская
09:56
В США Зеленского подманили пряником перед встречей с Путиным
09:41
Стало известно имя обладателя "Золотого мяча"
09:36
Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову
09:27
"Кто-то лает, вякает": Дзюба дал достойный ответ обматерившим его фанатам (видео)
09:26
На Украине признали собственные корабли консервными банками
09:21
Не дождалась операции: в России умерла годовалая пациентка Каабака
08:36
"Беременна!": Брежнева раскрыла все карты
08:34
"Мы уже дома!": 12-летняя дочь Юлии Началовой показала новорожденного ребенка
08:34
"Господи!": Асмус попала в беду на съемках
08:00
Солист Uma2rman станет отцом в шестой раз
06:40
Достойная смена: Зеленский побил антирекорд Порошенко
06:39
"Масса спекуляций": в скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской поставлена точка
04:36
Народ собирает деньги для мужа Рапунцель из шоу "Дом-2"
02:31
"Она живой человек": затравленную Ротару пожалели в России
00:08
Вскрылись данные о беременности Маркл
22:01
"Ну не надо этот хвост": Волочкову умоляют выкинуть искусственные волосы
21:50
"Наша новая суррогатная мать": сбежавший от Цымбалюк-Романовской Шаляпин сделал заявление
21:46
Соскучилась по славе: появившейся из небытия Ветлицкой вынесли жесткий вердикт
21:33
Объявлены сенсационные итоги встречи Путина и Зеленского
21:31
В Москве уличенная в интимной переписке в мужчиной школьница найдена мертвой
21:29
"Как вы достали": возлюбленную Тимати поймали на бесстыдном вранье
21:26
Представители всех фракций МГД поддержали бюджет Москвы
21:06
В Москве водитель такси врезался в остановку и скрылся с места ДТП
20:58
"Себе на уме": раскрыто истинное лицо Меланьи Трамп
20:56
Кого из звезд шоу-бизнеса ждали на гей-шабаше Собчак
20:47
В Ноябрьске живодер таскал своего пса привязанным к движущемуся авто
20:28
Застрявший в туалете сын Сафронова взорвался после подлых насмешек
20:19
Собчак показала главную комнату своего роскошного гнездышка с Богомоловым
20:14
Москвичка рассказала о новом виде мошенничества в столичных кальянных
19:43
"Взгляд любящих людей": Кожевникова похвасталась семейной идиллией
19:16
Украинские гинекологи продавали видео осмотров пациенток сайтам для взрослых
19:16
Директор Аллегровой перешел на хамство после скандала с отменой концертов
18:37
Опытный в постельных эпизодах сын Табакова высказался о травле Асмус
18:27
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев решают транспортные проблемы Москвы
17:51
Володин: Важно создать условия для развития регионов
17:19
"Стильные и ухоженные!": Бородина вывела в свет свою мать
17:02
Сорвавшаяся после диеты Гузеева жестко прошлась по Харламову
17:00
Бузова встретилась лицом к лицу с сестрой после гнусной ссоры
16:39
Совести нет: под Москвой пенсионерку усадили на пол в общественном транспорте
16:39
Кофе признали спасением от страшной болезни
16:24
"Не собираюсь встречаться с ребенком и его матерью": Казаченко плюнул в родившую от него фанатку
16:20
Похоронившая мужа Алла Сигалова рассказала о романе с женатым артистом
16:13
Муцениеце с большим животом сняли в секс-шопе
16:08
Сделано громкое заявление об импичменте Трампа
15:59
Шнурова пригласили на предприятие "Росатома"
15:35
Взял себя в руки: Дмитрий Харатьян резко помолодел
15:34
Обворожительная Боня с размахом отметила юбилей
15:33
В Тюмени на маленькую девочку набросился извращенец
15:32
"Я тебя тоже": бывшая жена Аршавина призналась в чувствах новому любовнику
15:24
5 симптомов мужской любви
15:22
Кончаловский впервые за долгое время высказался о дочери после случившейся трагедии
15:18
Под Москвой молодой парень покончил с собой в прямом эфире
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
Как справиться с детской ревностью
"Ее проблемы!": Шаляпин рассказал о ревности Цымбалюк-Романовской
"Наша новая суррогатная мать": сбежавший от Цымбалюк-Романовской Шаляпин сделал заявление
"У ребенка может быть травма!": Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
"Лукашенко. Уголовные материалы": весь компромат на Батьку собрали в один фильм
Шоу-бизнес

Скрывал десять лет: Шепелев раскрыл внебрачного сына звезды российских сериалов

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов десять лет скрывал от общественности внебрачного сына Марка. В студии программы "На самом деле" на Первом канале выяснилось, что артист может не являться отцом мальчика.
прочитано 365 раз

В 2008 году 17-летнийи актер Кирилл Емельянов познакомился на съемках с поклонницей Кристиной Дехант. Девушка была старше молодого человека на четыре года. Через несколько месяцев после начала романа возлюбленная сообщила Емельянову, что беременна.

ПО ТЕМЕ

Шепелев разоблачил подлый обман звезды сериала "Кадетство"

ДНК-тест привел в бешенство Казаченко

 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Проект закончился и закончились наши отношения мимолетные. В сентябре 2008 мне приходит СМС о том, что Кристина беременна. Я вышел с ней на связь. Около десяти дней мы решали, как я к ней приеду. После Кристина пропала с радаров", – рассказала звезда сериала "Кадетство" в шоу "На самом деле".

Незадолго до родов Дехант, по словам артиста, объявилась. Кирилл потребовал держать историю с ребенком в тайне. Взамен будущей маме он и его родители предложили ежемесячное содержание.

Кирилл Емельянов десять лет платил алименты сыну, однако два месяца назад артист узнал, что Марк мог родиться от другого мужчины. Актер утверждает, что Кристина во время беременности встречалась с другим мужчиной, возможно девушка вела параллельные отношения.

Звезда сериала "Кадетство" наняла частного детектива, целый месяц за Дехант велась слежка. Оказалось, что десятилетний Марк называет папой другого мужчину, некого Никиту Шишкану.

Кристина Дехант, появившись в студии "На самом деле", заявила, что Кирилл Емельянов бросил ее беременную. Она уверяла, что была вынуждена выйти замуж за мужчину, которого не любила, чтобы у ее ребенка был отец. Ведь актер бросил ее.

Кристина не стала отрицать, что живет с мужчиной по имени Никита. Женщина пыталась убедить экспертов шоу в том, что Шишкану ее двоюродный брат. Якобы родственник переехал в Санкт-Петербург пару месяцев назад и на какое-то время остановился у нее.

Между тем частный детектив, которого нанял Кирилл, поведал, что Кристина и Никита проживают вместе более двух лет. Это подтвердил педагог, у которого занимается Марк.

Проверка участников шоу "На самом деле" на детекторе лжи показала, что Дехант и Шишкану не являются родственниками – они любовники, а Емельянов не отец мальчика. Ведущий программы Дмитрий Шепелев обнародовал результаты экспертизы ДНК, которая проводилась по просьбе звезды сериала "Кадетство".

"Вероятность того, что Никита и Марк являются отцом и сыном, составляет 0%. Они не отец и сын", – сообщил ведущий программы "На самом деле". 

В скором времени Кирилл Емельянов получит результаты другого генетического исследования. Оно подтвердит или опровергнет его отцовство. Результаты этого теста, скорее всего, озвучат в одном из следующих выпусков шоу.

28 ноября 2019, 16:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Макрона поддержали за диалог с Путиным
Сделано громкое заявление об импичменте Трампа
"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку
Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами

Шоу-бизнес

Разведенная Буланова сцепилась с Власовой на свадьбе
"Какая гадость!": Подольскую опустили ниже плинтуса
"У ребенка может быть травма!": Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Летающая эконом-классом Бородина рассказала о баснословных тратах на отдых

Проишествия

Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
Запад попался на наглой лжи о Сирии
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

"Мы уже дома!": 12-летняя дочь Юлии Началовой показала новорожденного ребенка

В семье девочки случилось пополнение
Шоу-бизнес

Крупные суммы: какие алименты на детей получает Барановская

Знаменитость не чурается финансовой помощи от бывшего супруга
Шоу-бизнес

Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову

Продюсер назвал причины этого непонятными
Экономика

Зарабатывает миллиарды: хапуга Лукашенко сел на шею Путину

Минск продолжает паразитировать на Москве

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Водолея
Как завоевать мужчину-Козерога
Гороскоп на декабрь
Как завоевать мужчину-Стрельца

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей
"Кто-то лает, вякает": Дзюба дал достойный ответ обматерившим его фанатам (видео)
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
Россию хотят отстранить от Олимпиады

Регионы

Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru