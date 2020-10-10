Облезлые девушки и самый дорогой коньяк: актер Емельянов рассказал о кутежах в период "Кадетства"

Многосерийную ленту снимали в Твери, на территории Суворовского училища. Весь деть юный Емельянов был занят на съемках, а вечером знакомился со злачными местами города.
По словам Кирилла, по тем временам он получал хорошие суточные выплаты – две тысячи рублей. На эти деньги знаменитость могла развлекаться несколько дней.
Актер сериала "Кадетство" выдавал себя за совершеннолетнего. В баре он демонстративно заказывал самый дорогой коньяк. Это, по словам Емельянова, привлекало противоположный пол.
Артист знакомился с девушками "на одну ночь" в клубе под названием "Зебра". "Какие там могут быть девушки? У каждой черных полос в жизни больше, чем белых", – надменно сказал Емельянов. Посетительниц заведения Кирилл назвал "облезлыми". По понедельникам, как вспомнил артист, в "Зебре" проводились специальные вечеринки, на которые легкомысленные девушки приходили толпами. "Выходишь и указываешь ты, ты и ты – все ко мне в "девятку", – поведала знаменитость.
Отметим, что сегодня 29-летний Кирилл Емельянов все еще практикует мимолетные встречи. У Кирилла Емельянова есть профиль в приложении для знакомств. Как сообщила звезда сериала "Кадетство", не каждая девушка может ему понравится. Фотографии дам, которых актер считает "суперуродливыми", знаменитость скриншотит, судя по всему, чтобы потом высмеивать.
Кирилл Емельянов не скрывает, что злоупотребляет алкоголем. Как-то раз артист не приехал на спектакль со своим участием, так как кутил накануне. Звезду сериала "Кадетство" уволили из театра. "Сволочи, будьте вы прокляты!" - прокомментировал произошедшее актер.
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