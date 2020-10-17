Сын Сафронова обвинил Асмус в распространении коронавируса

Накануне Кристина Асмус получила положительный тест на COVID-19. Однако эта новость совершенно не обрадовала многочисленных пользователей социальных сетей. Не остался в стороне и знаменитый пианист Лука Сафронов-Затравкин. Мужчина заявил, что напрасно актриса не верила в существование коронавируса.

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