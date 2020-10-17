Сын Сафронова обвинил Асмус в распространении коронавируса

По словам музыканта, российская звезда киноленты "Текст" самостоятельно подвергла опасности свое окружение. Лука Сафронов заметил, что девушка пренебрегала средствами индивидуальной защиты и отрицала статистические данные.
Кристина Асмус появлялась на всех мероприятиях без маски. На репетициях в театре она предпочитала не прибегать к профилактическим мерам. Сейчас актриса обязана находиться на самоизоляции несколько дней.
Карантин Кристины Асмус продлится до того момента, пока артистка не получит два отрицательных теста.
"Это очень опасный тренд: глядя на знаменитостей в "Инстаграмах", миллионы их подписчиков начинают вести себя также, позабыв о мерах безопасности – не носят маски, не пользуются санитайзерами", – пояснил Сафронов.
Музыкант отметил, что большинство поклонников забывают о том, что их кумиры могут себе позволить дорогостоящее лечение. Если верить словам Луки Сафронова, то представители российского шоу-бизнеса в силах найти лучших медицинских работников и устроить себе "сказочный больничный".
Сам же наследник всеми известного художника старается не выходить на улицу без "противогаза". Лука уверен в опасности ситуации с коронавирусом, так как состоит в группе риска. Главной причиной стал избыточный вес пианиста.
Звездный наследник признался, что заморская зараза забрала несколько жизней близких ему людей.
Напомним, что Никас Сафронов купил аппарат ИВЛ для детской больницы, выпустил лимитированные маски и раздал их своим родственникам и друзьям. Теперь сын художника сетует, что никто из знакомых не носит ценный подарок.
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