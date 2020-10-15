Жутко и безумно: муж звезды "Игры престолов" набил ее лицо на загривке

Супруг звезды сериала "Игра престолов" Софи Тернер, известный музыкант Джо Джонас, сделал новое тату. Поклонники уверены, что вокалист посвятил нательный рисунок жене.

Джо Джонас набил небольшую черно-белую татуировку на задней части шеи. Эскиз для нее придумал модный в Лос-Анджелесе мастер. На загривке вокалиста изобразили замочную скважину, сквозь которую виднеется часть женского лица.

Поклонники уверены, что Джо Джонаса на татуировку вдохновила супруга, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Якобы именно ее лицо изобразил мастер.

Поклонники по-разному отреагировали на новый нательный рисунок знаменитости. Некоторые назвали татушку оригинальной, умело сделанной. Другим, наоборот, она показалась жуткой и безумной. О том, что думает о поступке мужа Тернер, пока неизвестно.

Как писали "Дни.ру", несколько месяцев назад Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями. Для пары малыш стал первенцем. Звезда сериала "Игра престолов" подарила мужу дочь, которую назвали Уиллой.

Певец и актриса вместе ухаживают за наследницей. Звезды часто попадают в объективы папарацци на прогулках. Софи Тернер и Джо Джонас оберегают дочку от назойливых репортеров. Коляску знаменитости всегда накрывают пеленкой.