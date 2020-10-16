"Интеллигентно повела себя": Мария Машкова сообщила о встрече с Анджелиной Джоли

Российская актриса и ее семья уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. США Мария Машкова уже считает своим вторым домом. Америку любят родные знаменитости – муж Александр Слободяник-младший, а также дочери Стефания и Александра.
В личном микроблоге Машкова частенько рассказывает о буднях за рубежом. Так в свежей публикации артистка сообщила, что случайно встретила экс-супругу Брэда Питта, актрису Анджелину Джоли.
Машкова пересеклась с голливудской дивой у океана. Джоли была в сопровождении четверых отпрысков. Знаменитость и ее дети пришли полюбоваться закатом. Машкова в шутку отметила, что наткнуться на Анджелину в Лос-Анджелесе – это к дождю.
В комментариях подписчица спросила Машкову, взяла ли Джоли у нее автограф. В ответ Мария с юмором сообщила, что Анджелина рассказала ей о своей любви к сериалу "Не родись красивой". "Интеллигентно повела себя", - пошутила российская актриса.
Напомним, сериал "Не родись красивой" выходил на экраны в середине 2000-х. Машкова сыграла в телепроекте секретаря, подругу главной героини.
Добавим, ранее Мария Машкова признавалась, что любит Москву и не хотела переезжать в Лос-Анджелес. Между тем супруг актрисы в Америке живет с 14 лет и к России привыкнуть не может. Ради избранника знаменитость оставила место, где родилась и выросла.
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