"Моя жизнь вышла из-под контроля": звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит сделал признание

В свежем интервью артист рассказал, что всегда был зациклен на контроле. После рождения сына с Бураком Озчивитом произошли большие перемены. Звезда "Великолепного века" поняла, что преувеличивала свои возможности. Жизнь знаменитости перестала идти по плану.
"Моя жизнь вышла из-под контроля. Этот маленький человек заставил меня посмотреть по новому на мир, я перестал быть гордым", – признался актер.
Бурак добавил, что стал зависим от улыбки наследника. Актер счастлив, когда видит радость в глазах отпрыска.
Напомним, Бурак Озчивит женат на коллеге по цеху Фахрие Эвджен. Знаменитости познакомились в 2013 году на съемках сериала "Королек – птичка певчая". В середине 2017-го Бурак и Фахрие сыграли свадьбу, в апреле 2019-го у пары появился сын. Мальчика назвали Каран.
Как писали "Дни.ру", участие в первом сезоне сериала "Основание: Осман" вымотало Бурака Озчивита. После съемок премьерной части знаменитости пришлось взять отпуск. Актер почти два месяца провел с женой и ребенком.
По словам Бурака Озчивита, он помогает жене справляться с домашними делами. Артист с удовольствием нянчится с наследником. Единственное место, где артист бесполезен, – кухня. Обычно Озчивит только наблюдает за готовкой.
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