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Сериалы

"У меня болели все кости, суставы": звезда "Великолепного века" неделю пролежала в грязи

Бурак Озчивит. Фото: instagram.com/burakozcivit/
Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит является патологическим трудоголиком. На съемках артист полностью отдается процессу, забывая о себе. Здоровью знаменитости это не идет на пользу.
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На прошлой неделе стартовал второй сезон сериала "Основание: Осман". Главную роль в теленовелле играет звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит.

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В свежем интервью Бурак признался, что съемки в исторической ленте "Основание: Осман" стали для него настоящим испытанием. Работать приходилось по шесть дней в неделю. Более того, съемкам предшествовал сложный подготовительный процесс – артист и его коллеги учились верховой езде и обращению с холодным оружием.

"Я трудоголик, влюбленный в свою работу", – заметил Бурак.

Завершив работу в первом сезоне "Основания: Осман", Озчивит ушел в отпуск почти на два месяца. По словам актера, отдых был ему необходим, он изнемогал от усталости.

"У меня болели все кости, суставы. Последние пять эпизодов первого сезона были действительно тяжелыми. Мы были единственными, кто продолжил снимать в пандемию. Более того к финалу сценарий стал усложняться", – поведал актер.

Одну из сцен сериала "Основания: Осман", как сообщил Бурак, снимали целую неделю. По сценарию артиста укладывали во что-то наподобие ручья. На дворе стоял октябрь, вода была ледяной. Он начинал дрожать уже через две минуты после команды "Мотор". Когда объявляли перерыв, Бурак вставал и, перепачканный c головы до ног, отправлялся обедать. "А затем я снова возвращался в грязь. Это было довольно сложно", – поведал Бурак Озчивит.

Перерыв в съемках знаменитость посвятила семье. Все время артист провел с женой, актрисой Фахрие Эвджен, и сыном Караном. Артист признался, что помогает супруге во всем, кроме готовки. Обычно Бурак наблюдает за тем, как супруга стряпает. Фахрие, как заявил актер, отличный кулинар.

Автор: 12 октября 2020, 17:39 Источник: Sabah.com ✓ Надежный источник

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