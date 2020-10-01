Похудевшая Банщикова вцепилась в руку импозантного мужчины

Звезда сериала "Ищейка" стала участницей яркой фотосессии. Анну Банщикову сравнили с Моникой Белуччи.

45-летняя артистка тщательно следит за внешностью. Не так давно знаменитость вернулась из специализированной клиники, где поправляла здоровье. По словам Анны Банщиковой, за две недели различных процедур она похудела и теперь чувствует себя 18-летней.

В личном микроблоге, звезда сериала "Ищейка" показала свежее фото. На черно-белом снимке знаменитость вцепилась в руку импозантного мужчины, лицо которого скрыто. Поклонники осыпали Анну Банщикову комплиментами. Артистку сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллуччи. Также звезду "Ищейки" назвали девушкой Джеймса Бонда.

"Я Вас хочу сравнить с Моникой Белуччи, Вы очень на нее похожи, с годами становитесь еще красивее👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Без всяких сравнений! Чертовски хороша👍", "Необычно🧚", "Загадочная !!!", "Похожи на Анжелику Варум, в молодости", "Да это же Бонд, Джеймс Бонд!!!😂", – рассуждали интернет-пользователи.

В одном из интервью Анна Банщикова призналась, что ради хорошей роли готова пожертвовать красотой. Например, звезда сериала "Ищейка" может спокойно сбрить брови или волосы, набрать вес. "Если бы был классный сценарий, хороший режиссер и интересная идея, я бы все сделала", – сказала актриса.