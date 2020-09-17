"Афродита": 45-летняя звезда сериала "Ищейка" показала пикантное фото

На черноморском побережье проходит 31-й киносмотр. На красной дорожке мероприятия отметились многие российские знаменитости. Среди прочих на "Кинотавре" была замечена звезда сериала "Ищейка" Анна Банщикова.
В перерывах между показами актриса отдыхает на яхте. В личном микроблоге Анна опубликовала пикантное фото, созданное во время морской прогулки. Знаменитость позирует в купальнике. Банщикова пожелала подписчикам доброго утра.
"Ого какая красивая 😄✌️👌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Солнышко ты мое", "афродита", "Прекрасна как всегда!!!🥰👌", – комментировали фото пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", с недавних пор Анна Банщикова проживает в Геленджике. Актриса купила квартиру в курортном городе, в который влюбилась буквально с первого взгляда. Сейчас в апартаментах звезды сериала "Ищейка" идет ремонт.
Не так давно Анна Банщикова вернулась из США. Актриса гостила за рубежом с дочкой Машей. В Нью-Йорке знаменитости очень понравилось. В личном микроблоге звезда сериала "Ищейка" показала забавное видео с участием наследницы.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Мужики перевелись
Крым Украинский
Муж не хочет детей
Женщин привлекают мужчины со шрамами
У Тарзана беременна любовница
Сочи это Россия
Россия тихо идёт к коммунизму.
Почему люди обижают животных?
А вы считаете Барановскую симпатичной?