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"Афродита": 45-летняя звезда сериала "Ищейка" показала пикантное фото

Анна Банщикова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Ищейка" показала фото с пляжа. Актриса Анна Банщикова приехала в Сочи на "Кинотавр".
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На черноморском побережье проходит 31-й киносмотр. На красной дорожке мероприятия отметились многие российские знаменитости. Среди прочих на "Кинотавре" была замечена звезда сериала "Ищейка" Анна Банщикова.

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В перерывах между показами актриса отдыхает на яхте. В личном микроблоге Анна опубликовала пикантное фото, созданное во время морской прогулки. Знаменитость позирует в купальнике. Банщикова пожелала подписчикам доброго утра.

"Ого какая красивая 😄✌️👌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Солнышко ты мое", "афродита", "Прекрасна как всегда!!!🥰👌", – комментировали фото пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", с недавних пор Анна Банщикова проживает в Геленджике. Актриса купила квартиру в курортном городе, в который влюбилась буквально с первого взгляда. Сейчас в апартаментах звезды сериала "Ищейка" идет ремонт.

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Публикация от Анна Банщикова (@banshikova_anna)

Не так давно Анна Банщикова вернулась из США. Актриса гостила за рубежом с дочкой Машей. В Нью-Йорке знаменитости очень понравилось. В личном микроблоге звезда сериала "Ищейка" показала забавное видео с участием наследницы.

Автор: 17 сентября 2020, 15:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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