Под Владимиром утонул мужчина

Во Владимирской области произошла трагедия. Уточняется, что в водоеме, не предназначенном для купания, утонул 35-летний местный житель.
По данным "Царьграда", тело достали из пятого карьера. Обстоятельства выясняются, передает телеканал "360".
Во Владимирской области произошла трагедия. Уточняется, что в водоеме, не предназначенном для купания, утонул 35-летний местный житель.
По данным "Царьграда", тело достали из пятого карьера. Обстоятельства выясняются, передает телеканал "360".
Новое предательство
Занимательное зрелище
Любовь постучалась в дверь
Неприятная история