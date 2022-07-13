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Висевшую на волоске жизнь олененка Герды спасли ветеринары Московской области

Висевшую на волоске жизнь олененка Герды спасли ветеринары Московской области

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Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области сделали очередное доброе дело. Как сообщает телеканал "360", к ним поступил маленький олененок Герда с тепловым ударом. Профессионалы сразу взялись за милое животное. Медлить было нельзя, жизнь пациентки висела на волоске.

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Ветеринары грамотно подошли к миссии по спасению и стабилизировали состояние Герды. Малышка постепенно оправляется после обезвоживания и гиперемии. По данным сайта "Вести Подмосковья", олененка откармливают и приводят в тонус.

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Фото: pixabay.com
Автор: 13 июля 2022, 05:17 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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