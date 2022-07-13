Висевшую на волоске жизнь олененка Герды спасли ветеринары Московской области

Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области сделали очередное доброе дело. Как сообщает телеканал "360", к ним поступил маленький олененок Герда с тепловым ударом. Профессионалы сразу взялись за милое животное. Медлить было нельзя, жизнь пациентки висела на волоске.
Ветеринары грамотно подошли к миссии по спасению и стабилизировали состояние Герды. Малышка постепенно оправляется после обезвоживания и гиперемии. По данным сайта "Вести Подмосковья", олененка откармливают и приводят в тонус.