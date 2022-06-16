В Якутии появится атомная станция малой мощности

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на полях XXV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. По условиям договоренности в Якутии построят атомную станцию малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н для энергоснабжения промышленных и социальных объектов.



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