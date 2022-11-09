В Приморском крае загорелась школа

В Приморском крае произошел инцидент. Сообщается, что в городе находка в одной из школ загорелась электропроводка.
Прибывшие на место ЧП спасатели потушили возгорание, передает телеканал "360". Обошлось без пострадавших.
В Приморском крае произошел инцидент. Сообщается, что в городе находка в одной из школ загорелась электропроводка.
Прибывшие на место ЧП спасатели потушили возгорание, передает телеканал "360". Обошлось без пострадавших.
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