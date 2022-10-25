Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области

Вечером 24 октября 2022 года в Брянской области произошло чрезвычайное происшествие. Как сообщает URA.RU на железной дороге между станциями Новозыбков и Злынка прогремел взрыв. Оперативные данные поступили от губернатора региона.
Царьград отмечает, что люди не пострадали, однако зафиксированы повреждения путей. Участок происшествия находится неподалеку от границ России с соседними государствами — Украиной и Белоруссией.
Тип взрывного устройства пока не объявлен. По данным RT, на месте события работают эксперты.