После столкновения баржи и катера под Самарой пропали четверо человек

Инцидент произошел в минувшие выходные на 1733-м километре Волги напротив села Рождествено Самарской области. Катер CABA 700 VIKING столкнулся с баржей теплохода "Редовый-3".
Как сообщает телеканал "360", катер затонул, а находящиеся на нем четверо человек пропали без вести. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Возбуждено уголовное дело.
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