В Тюмени загорелся многоквартирный дом

В двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Константина Заслонова в восточной части Тюмени произошел пожар, передает URA.Ru. Сообщается, что на всей площади здания горит кровля. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнем бьются спасатели.
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