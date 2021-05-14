Жители Сахалина удобрили огороды икрой

Дачи жителей Сахалина пополнились неожиданным удобрением – грядки хозяйственные садоводы и огородники облагораживают икрой сельди. Тонны ее выбросило на берег после шторма, передает "Царьград".
Согласно оценкам специалистов, икру разбросало по побережью на протяжении трех километров. Толщина икорного слоя достигает 10-15 сантиметров. Там и орудуют сахалинские дачники с лопатами.
По словам специалистов, речи об экологической катастрофе не идет. Наоборот – произошедшее является частью естественного жизненного цикла и показывает обильные нерестовые подходы сахалинско-хоккайдской сельди.
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