На Ямале произошел разлив нефти

На одном из нефтяных месторождений, разрабатываемых в Пуровском районе Ямало-Ненецкого Автономного округа, произошла утечка, передает Общественная служба новостей. Ее источник уже был обнаружен – в трубе диаметром 219 миллиметров образовалась дыра в пять миллиметров. Ситуация уже взята под контроль, ведутся ремонтные работы. Подчеркивается, что вытекающая нефть не угрожает загрязнить окрестную воду.
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