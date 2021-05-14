Цены на продукты Дарим билеты в театр Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Пятница
14 мая
Лента новостей
16:50
57-летняя Азиза собралась рожать от молодого избранника
16:38
"Чудо": с дочерью Кончаловского Машей случилось невероятное
16:35
"Деньги некуда девать": поздравивший Пересильд Бурунов спровоцировал волну недовольства
16:09
Путин об Украине: Превращают в антипод России
16:04
В России предложили выплачивать пенсии по-другому
16:02
"Хуже, чем собачка Макеевой": Волочкова рассекретила любимого и нарвалась на грубость
15:57
"Все меняется": Загитова и Медведева не вошли в состав национальной сборной
15:44
"Сказ о том, как меня на улице узнали!": актера сериала "Зулейха открывает глаза" перепутали с Дарьей Мороз
15:17
Савченко разоблачила истинных руководителей Украины
14:44
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
14:43
"Мать умирала от онкологии в нищете": мутная история с наследством Владислава Галкина вновь на слуху
14:41
В Ногинске раскрыли крупную кражу
14:39
Срочно: телеведущего Владимира Молчанова увезли в больницу
14:25
Стали известны подробности разговора Путина и Пашиняна
14:22
"Терпела до последнего": актриса Сташенко экстренно госпитализирована
14:19
Брэд Питт поставил крест на интимной жизни российского телеведущего: Ни одного любовника
14:17
В Вологде из-за урагана почти две сотни домов остались без света
14:12
"Загуляла": стала известна причина внезапного ухода Бони
13:59
Зеленский обвинил Медведчука в нанесении разрушительного вреда безопасности Украины
13:46
Борисова пошла на крайние меры из-за проблем с жиром
13:44
"Живодерство": купившую дикого зверя звезду "Ван Хельсинга" закидали камнями
13:42
"Бедная теща": Тарзан разделся ради удовлетворения матери Королевой
13:34
Житель Пензы разбил окно храма и украл ящик "Кагора"
13:34
Новое пособие для пенсионеров может появиться в России
13:19
В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге пешехода
13:04
"Ого! Как смело": Снигирь решилась на радикальные перемены
12:55
"Любит и ждет": жаждущая воссоединения Федосеева-Шукшина простила Алибасова
12:54
Ковальчук дала звонкую пощечину зарвавшемуся Шепелеву: Ни одного оправдания
12:52
Макеева рванула на сцену сразу после операции
12:39
После стрельбы в Казани еще одному ребенку потребовалась медицинская помощь
12:25
Звезда "Деффчонок" определилась с именем дочери только через месяц после родов
12:23
Политолог Головачев заявил об одиночестве Украины: Всем на нее наплевать
12:17
"Он вытащил с того света": исчезнувшая вдова Булдакова прервала молчание после скандала с наследством
12:11
Скромница Ковальчук заявила о раскрепощенности в постели
11:58
В Балашихе школьница попала под колеса машины аварийной службы
11:53
"Алкоголик не может танцевать и выходить на сцену!": Волочкова стала злейшим врагом живущей в аду дочери
11:47
Живет прошлым: исхудавший экс-муж Климовой оставил мрачное послание в день рождения
11:37
"Этого не прощу!": Киркоров пришел в ярость из-за Лорак
11:35
"Не хватает только домика у моря": Маша Вебер удивила суммами своих доходов и трат
11:32
"Приходилось вызывать милицию": Салтыкова откровенно рассказала об избиениях
11:31
В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом
11:06
Первый тизер воссоединения "Друзей" и точная дата выхода: Энистон и Бекхэм не смогли сдержать эмоций
11:04
Раскрыт план Лукашенко по транзиту власти в Белоруссии
10:52
Внешний вид 66-летней матери Алсу стал сенсацией
10:47
Пьеха внезапно подложил свинью создателям шоу "Маска"
10:11
Под Екатеринбургом загорелся мусорный полигон
09:59
Вероятность банковского кризиса в России оценили
09:52
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
09:45
Скончалась вдова Евгения Леонова
09:40
В Химках мужчина бросил телевизор в Вечный огонь
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой
"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера
Дочь Валерии сменила имя и сбежала из страны
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
"Брали наличкой": Анну Калашникову обманули на 16 миллионов рублей
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

В Ногинске раскрыли крупную кражу

прочитано 220 раз

В подмосковном Ногинске была совершена крупная кража. Уточняется, что предприятие лишилось техники и инструментов на общую сумму в три миллиона рублей.

Злоумышленник на данный момент задержан. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 14 мая 2021, 14:41 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Внешний вид 66-летней матери Алсу стал сенсацией

Певица показала фанатам моложавую мать
Шоу-бизнес

"Караул!": измученный вид Меладзе с супругой напугал россиян

Они перестали спать
Шоу-бизнес

Ковальчук дала звонкую пощечину зарвавшемуся Шепелеву: Ни одного оправдания

Артистка сделала заявление
Шоу-бизнес

Срочно: телеведущего Владимира Молчанова увезли в больницу

Журналист почувствовал себя плохо

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+