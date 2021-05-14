В Ногинске раскрыли крупную кражу

В подмосковном Ногинске была совершена крупная кража. Уточняется, что предприятие лишилось техники и инструментов на общую сумму в три миллиона рублей.
Злоумышленник на данный момент задержан. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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