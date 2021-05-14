В Вологде из-за урагана почти две сотни домов остались без света

В Вологде произошел мощный ураган. Из-за стихии почти несколько сотен жилых домов были лишены света.
Дело в ом, что в результате случившегося были повреждены линии электропередачи. Сотрудники аварийных бригад в данный момент устраняют последствия урагана, передает "Пятый канал".
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