Житель Пензы разбил окно храма и украл ящик "Кагора"

Житель Пензы совершил необдуманный поступок, который может обернуться для него серьезными последствиями. По информации СМИ, мужчина разбил окно в храме, чтобы похитить алкоголь.
Речь идет о ящике "Кагора". Злоумышленник задержан. По факту случившегося ведется разбирательство, передает РИА ФАН.
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