Житель Пензы разбил окно храма и украл ящик "Кагора"

Житель Пензы совершил необдуманный поступок, который может обернуться для него серьезными последствиями. По информации СМИ, мужчина разбил окно в храме, чтобы похитить алкоголь.

Речь идет о ящике "Кагора". Злоумышленник задержан. По факту случившегося ведется разбирательство, передает РИА ФАН.