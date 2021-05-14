После стрельбы в Казани еще одному ребенку потребовалась медицинская помощь

Эксперты из разных областей продолжают устранять последствия бойни, устроенной в одной из школ Казани. Стало известно, что еще одному пострадавшему ребенку потребовалась помощь специалистов.
По данным телеканала "360", у пострадавшего острая реакция на стресс. Сейчас ребенком занимаются врачи. К счастью, его здоровью ничего не угрожает.
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