Цены на продукты Дарим билеты в театр Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Пятница
14 мая
Лента новостей
11:37
"Этого не прощу!": Киркоров пришел в ярость из-за Лорак
11:35
"Не хватает только домика у моря": Маша Вебер удивила суммами своих доходов и трат
11:32
"Приходилось вызывать милицию": Салтыкова откровенно рассказала об избиениях
11:31
В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом
11:06
Первый тизер воссоединения "Друзей" и точная дата выхода: Энистон и Бекхэм не смогли сдержать эмоций
11:04
Раскрыт план Лукашенко по транзиту власти в Белоруссии
10:52
Внешний вид 66-летней матери Алсу стал сенсацией
10:47
Пьеха внезапно подложил свинью создателям шоу "Маска"
10:11
Под Екатеринбургом загорелся мусорный полигон
09:59
Вероятность банковского кризиса в России оценили
09:52
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
09:45
Скончалась вдова Евгения Леонова
09:40
В Химках мужчина бросил телевизор в Вечный огонь
09:33
"Разведенка": названа главная причина бешеной популярности Бузовой
09:05
"Караул!": измученный вид Меладзе с супругой напугал россиян
08:57
Главнокомандующий ВВС Швеции заявил о возможности создать России "военные проблемы"
08:44
"Готов обсуждать": Дерипаска согласился со словами Мишустина о росте цен из-за жадности бизнесменов
08:29
Известие об исчезновении Кабаевой после родов шокировало народ
06:04
"Горячо": Лепс показал страстный танец с женой
04:00
Тяжелобольной брат Кейт Миддлтон оставил возлюбленную и сбежал в лес
02:04
Изменившаяся до неузнаваемости Пушкина шокировала народ
23:53
"Как баба на чайник": Распутину унизили в день рождения
22:01
В Израиле под ружье поставили девять тысяч резервистов
21:43
Экс-замминистра культуры Украины проявила резко русофобские настроения: С 2014 года идет война
21:26
Украинского политика Медведчука отправили под домашний арест
21:08
В Палестине сообщили об уничтожении танка Израиля
21:06
"Совершенно внезапно": объяснена причина госпитализации звезд
20:28
Беспечная Орбакайте устроила заграничные каникулы в разгар пандемии
20:18
Под Москвой поймали обманувших бизнесмена на 19 миллионов мошенников
20:06
На МКС произошла новая авария
19:57
Что известно о новом романе звезды сериала "Чики" Шмыковой
19:52
В аварии с мотоциклом пострадал подросток
19:46
"Брали наличкой": Анну Калашникову обманули на 16 миллионов рублей
19:37
Судьба Юлия Пересильд окончательно решена
19:27
На юге России погибла студентка из Китая
19:13
Загорелая Волочкова страдает на Мальдивах: Как все успеть?
19:08
Возле подмосковной школы угнездилась чайка
18:46
"Все вы приглашены!": россияне массово пакуют чемоданы на свадьбу Пэрис Хилтон
18:22
Полуголая Андреева похвасталась фигурой в бассейне
17:55
"Нашла парня с нормально подходящим размером": прооперированная Бузова оседлала жеребца
17:51
Машина депутата Госдумы попала в ДТП на Кутузовском проспекте
17:49
Полз между оградами к могиле: близкий друг Пугачевой умер страшной смертью
17:35
"Украл и обаял": звезды сериалов Лагашкин и Стулова отметили серебряную свадьбу
17:10
Перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди: Я всегда за риск
16:57
Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением
16:56
Счастье "паромщицы" Глафиры Тархановой вновь оказалось под угрозой
16:32
Спит и видит: Юдашкин захотел вышвырнуть Васильева из "Модного приговора"
16:26
"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз
16:09
Ида Галич влипла в судебные тяжбы
16:08
"Она меня оскальпировала": журналистка "Пусть говорят" заявила о нападении невменяемой жены Полицеймако
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера
"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой
Дочь Валерии сменила имя и сбежала из страны
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

Под Екатеринбургом загорелся мусорный полигон

прочитано 143 раза

В городе Березовском случилось ЧП. Сообщается, что загорелся местный мусорный полигон.

В данный момент на месте работают экстренные службы, сообщает телеканал "360". Известно, что обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 14 мая 2021, 10:11 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Загорелая Волочкова страдает на Мальдивах: Как все успеть?

Артистка пожаловалась народу
Шоу-бизнес

Беспечная Орбакайте устроила заграничные каникулы в разгар пандемии

Звездное семейство путешествует по Европе
Шоу-бизнес

"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз

Артистку больно укололи
Шоу-бизнес

Перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди: Я всегда за риск

Журналистка показала себя

Гороскоп

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+