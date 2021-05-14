Под Екатеринбургом загорелся мусорный полигон

В городе Березовском случилось ЧП. Сообщается, что загорелся местный мусорный полигон.
В данный момент на месте работают экстренные службы, сообщает телеканал "360". Известно, что обошлось без пострадавших.
В городе Березовском случилось ЧП. Сообщается, что загорелся местный мусорный полигон.
В данный момент на месте работают экстренные службы, сообщает телеканал "360". Известно, что обошлось без пострадавших.
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