В Сургуте сгорел пассажирский автобус

В Сургуте 9 декабря утром произошел инцидент. По информации прессы, сгорел пассажирский автобус.
В результате случившегося никто не пострадал, передает URA.ru. Обстоятельства выясняются.
В Сургуте 9 декабря утром произошел инцидент. По информации прессы, сгорел пассажирский автобус.
В результате случившегося никто не пострадал, передает URA.ru. Обстоятельства выясняются.
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