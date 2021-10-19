В Красноярском крае пропали две девочки

Сотрудники полиции Красноярского края в ночь на 19 октября занимались поиском двоих девочек. Одиннадцатилетние школьницы не пришли ночевать домой. Тревогу забила мачеха одной из подростков, когда та не вернулась после школы.
Как сообщает телеканал "360", пропавших уже нашли. Они всю ночь провели в подъезде жилого дома.
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