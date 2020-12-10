В центре биомедицинских технологий в Красногорске случился пожар

На первом этаже здания лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в подмосковном Красногорске произошел пожар, передает сайт "Подмосковье сегодня". Для тушения огня на место прибыли 16 единиц техники и 55 человек.
Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Угрозы распространения пожара на соседние постройки нет. Площадь распространения огня устанавливается.
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