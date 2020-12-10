Под Смоленском поймали 15-летнего душителя

В деревне Кощино Смоленской области 15-летний подросток попытался задушить первоклассницу, передает Общественная служба новостей. На помощь ребенку пришла сестра – вдвоем они смогли отбиться от душителя. Тем не менее, он успел ранить старшую ножом.
Выяснилось, что ранее подросток уже пытался задушить девочку. Он затащил 16-летнюю знакомую за гаражи и сдавливал ей шею до тех пор, пока та не потеряла сознание. К счастью, пострадавшей удалось выжить.
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