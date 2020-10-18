В Калмыкии берег старейшего водохранилища усыпало мертвой рыбой

Очевидцы рассказали о страшной картине на берегах старейшего водохранилища в Калмыкии. Все побережье Аршань-Зельмень оказалось покрыто мертвой рыбой, передает "Царьград". В причинах массового мора водных обитателей только предстоит разобраться. На месте уже трудятся специалисты, которые взяли пробы воды.