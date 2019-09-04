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"Целые куски отваливаются": новости о проседании Крымского моста возмутили народ

Крымский мост на фоне заходящего солнца. Фото: www.most.life
Затихнувшие было истории о якобы имеющихся серьезных проблемах Крымского моста возобновились с новой силой. Как и раньше, пользователей Сети хотят убедить в том, что конструкция не прочна, опоры переправы проседают, а морское дно, наоборот, стремится вверх.
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Украинская общественность продолжает внимательно следить за Крымским мостом и в отсутствие настоящих проблем со строительством вспоминает байки, которые успела придумать до этого. Пользователи Сети, кажется, уверены, что чем чаще они будут рассказывать окружающим о том, что инженерное сооружение "разваливается", тем убедительнее они будут звучать.

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Крымский мост

"Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства,а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Twitter написал пользователь с ником "Станция Крым". Он добавил, что проект уже "достался Черного моря". Комментаторы пришли к выводу, что блогер имел ввиду проседание дороги. Мол, оно уже настолько велико, что Крымский мост достает до воды.

"Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается", – повторил он сразу два распространенных в украинских СМИ штампа. Примечательно, что в комментариях к его посту нашлись те, кто повторил и глубже раскрыл эту оригинальную мысль. "Любому челу с мозгами понятно что это не мост а милитарная дамба для изоляции азовского моря", – поделился своим открытием другой пользователь Сети.

"Это забор, притворившийся мостом", – согласился с предыдущими ораторами еще один комментатор. "Там и так уже целые куски отваливаются и в море падают, так что это забор, бобровая запруда, да что угодно, только не мост для автомобилей", – раскрыл он свою мысль подробнее.

Однако народ, который привык доверять собственным глазам, а не сообщениям анонимных блогеров, подобным репликам не поверил. Люди с возмущением заметили, что лично проезжали по дороге через Керченский пролив и не замечали никаких проблем. Убедиться, что со строительством Крымского моста все в порядке можно и благодаря многочисленным фотографиям и видеозаписям очевидцев.

Кроме того, официальный информационный сайт строительства Крымского моста most.life регулярно публикует отчеты о проделанной работе. Даже весьма скептически настроенный человек быстро сможет убедиться, что тиражируемые в украинском сегменте Сети истории о проблемах при строительстве никаких оснований под собой не имеют.

Разумеется, комментаторы из России принялись сорвеноваться в остроумии, высмеивая исходное сообщение о проседании и обрушении Крымского моста. Кто-то вспомнил, что ранее те же самые эксперты и блогеры уверяли, что само строительство дороги через Керченский пролив невозможно. Другие отмечали, что украинцам лучше было бы уделить внимание своим мостам, которые имеют тенденцию рушиться.

Кто-то и вовсе напомнил об уверениях ряда "специалистов", мол, никакого строительства и вовсе не велось – все это якобы не более чем съемки на "Мосфильме". Ну а "Дни.ру" предлагают своим читателям принять участие в шуточном опросе, вдохновленном многочисленными газетными утками. Пока наши читатели склоняются к мнению, что если что-то и сможет погубить Крымский мост, то только инопланетное вмешательство.

Автор: 4 сентября 2019, 21:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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