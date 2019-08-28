Раскрыто истинное предназначение Крымского моста

В начале недели наблюдатели заметили большое количество военной
техники на переправе. Колонна прошла по Крымскому мосту в рамках
командно-штабных учений Южного военного округа.
На опубликованной пресс-службой ЮВО записи видно несколько грузовиков с модулями для перевозки пассажиров. Также по Крымскому мосту проехали автомобили материального обеспечения, топливные заправщики и другие транспортные средства для военных нужд.
В украинском сегменте Сети бурно отреагировали на событие. "Наконец-то оккупанты показали истинное назначение моста", – цитирует "Обозреватель" одного из комментаторов.
Другие пришли к выводу, что причиной воссоединения Крыма с Россией был страх. "Что Украина не продлит договор о нахождении там военной базы..." – предположил интернет-пользователь из Незалежной.
В Южном военном округе 26 августа стартовали масштабные учения. В маневрах примут участие более восьми тысяч военнослужащих. Задействованы подразделения 8-й, 49-й и 58-й армий, а также ВВС, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Между тем строители продолжают возведение железнодорожной части Крымского моста. Работы подходят к концу, уложены все рельсы. Планируется, что первые поезда по переправе пройдут до конца текущего года. Купить билеты на них можно будет уже в сентябре.
Крымский мост свяжет полуостров с материком. Поезда будут курсировать между Симферополем, Севастополем, Евпаторией и Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и другими крупными городами.
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