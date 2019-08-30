Странное явление у Крымского моста взволновало россиян

Судно одной из крымских общественных организаций сопровождала стая дельфинов. Раньше встретить морских обитателей в районе Керченского пролива было необычайной удачей. Журналисты "Керчь ИНФО" отмечают, что с постройкой Крымского моста ситуация изменилась.
Экология пролива стала стремительно меняться. На сваях Крымского моста образуются новые колонии водорослей. Это привлекает больше рыбы. А вслед за ней в Керченский пролив стали наведываться дельфины.
"Если ранее их популяция была меньше, встретить морского обитателя вблизи было невероятной удачей, то на данный момент такая встреча уже не является редкостью", – отмечают журналисты.
Пока в море резвятся дельфины, на суше строители продолжают работы по возведению железнодорожной части переправы. Первые поезда должны пройти по ней к концу текущего года. Купить билеты можно будет с сентября.
В конце августа стали известны маршруты поездов через Крымский мост. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга железная дорога свяжет крупные города полуострова с Ростовом-на-Дону, Кисловодском, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Воркутой.
Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлого года. С того момента по ней проехали более пяти миллионов транспортных средств.
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