От голода съела ежа: неравнодушные ленинградцы спасают изувеченную собаку (видео)

Душераздирающие кадры опубликовали в Сети на днях. Пса, предположительно, породы немецкая овчарка, обнаружили во дворе одного из домовладений. Сильно истощенное животное едва держалось в сознании.
Спасатели отметили, что собака все время была прикована цепью к будке. Ее забрали у пьющего хозяина и отвезли в ветклинику. Теперь за жизнь животного борются врачи, передает Пятый канал.
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