Самый верный друг: собака не бросила хозяина даже на его похоронах

Хозяин собаки Карлито Сембрано практически никогда не расставался с верным другом. Он научил Чучу забираться на раму велосипеда, чтобы брать пса с собой на дальние расстояния. Но теперь мохнатый друг больше не сможет покататься вместе с хозяином.
Как сообщает ТВ-Центр, у Карлито случился сердечный приступ. Мужчина упросил медиков взять с собой собаку, и верный Чучу уже после смерти Сембрано несколько дней сидел на пороге больницы. Правда, незадолго до похорон хозяину и псу удалось воссоединиться. Один из соседей почившего отправился на велосипеде отвезти псу еду. Умное животное сразу же запрыгнуло на раму, как только увидело знакомое средство передвижения.
"Мы отвезли пса в дом, где стоял гроб с Сембрано. Когда собака снова увидела хозяина, мы все растрогались. Было очевидно, что Чучу грустит", – рассказал журналистам один из местных жителей.
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