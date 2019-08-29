Тайская собака научилась выпрашивать вкусняшки необычным способом

На кадрах видно, как животное волочит за собой заднюю конечность и передвигается по земле, опираясь на передние лапы. Пес упорно делает вид, что страдает от боли. Впрочем, стоит человеку за кадром окликнуть собаку по имени Гэ, как мохнатый хитрец подбегает и радостно виляет хвостом.
Телеканал "Москва 24" сообщает, что местная жительница Тавипорн Чонгплаполкул рассказала, что животное пользуется своим актерским талантом уже не первый год. Она часто видит, как пес разыгрывает доверчивых туристов, выпрашивая еду и ласку. Женщина работает недалеко от места обитания собаки.
Как уточняет телеканал "Царьград", местные активисты не раз отлавливали Гэ и отвозили его в ветеринарную клинику, но врачи всегда говорили, что лапы у пса в отличном состоянии.
Кроме того, Федеральное агентство новостей добавило, что Чонгплаполкул регулярно подкармливает его и других бездомных собак в Бангкоке, так что собака не голодает. Фотографии своей помощи брошенным бесхозным животным женщина выкладывает на странице в Facebook.
Отметим, что это не первый случай, доказывающий разумность братьев наших меньших. В марте обыкновенная дворняжка спасла восемь человек при пожаре в Подмосковье. Позднее умной собаке нашли новых хозяев и дали имя Марфа.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Кому верить Богу или астрологу?
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.