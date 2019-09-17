Ловко воруют: Дарья Донцова похвасталась талантом своих малышей

На записи запечатлены собаки автора иронических детективов. Главным героем стал беспородный пес по кличке Мафи.
На видео питомец активно пытается стащить со стола кочан капусты. В конце ролика ему удается это сделать. "У кого-то бывает "тихая охота" на грибы, а у Мафи – на кочан капусты", – отметила Донцова.
Кроме Мафи, в кадр попали и другие малыши Дарьи – у писательницы еще есть четыре мопса. Как утверждает Пятый канал, звезда по праву считается одной из самых заядлых собачниц в российском шоу-бизнесе.
Фолловерам забавный ролик пришелся по душе. "Ты не ты, когда голоден", "Охота удалась!", "Собака-капустница", "Голодной никогда не останется!" – посмеялись поклонники.
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